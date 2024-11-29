ABD Şükran Günü online satışları şimdiye kadar yaklaşık yüzde 4 arttı

ABD'li perakendeciler bu yıl daha tutumlu alışveriş yapanların dikkatini çekmek için erkenden daha cesur indirimler yapıyor ve tatil fırsatlarını artırıyor.

Bu hafta başında Best Buy CEO'su Corie Barry, elektronik perakendecisinin "satış etkinlikleri arasında daha düşük talep beklediğini, ancak etkinin beklenenden daha sert olduğunu" söyledi.

Kohl's ve Macy's gibi büyük mağazalar satışlardaki yavaşlama nedeniyle yıllık tahminlerinde temkinli davranırken, Abercrombie & Fitch ve Gap modaya uygun giysilere olan güçlü talep nedeniyle tahminlerini yükseltti. Perakende devleri Walmart ve Amazon.com'un da karışık geçebilecek bir tatil alışveriş sezonundan faydalanması bekleniyor.

Bulut tabanlı bir yazılım şirketi olan Salesforce'a göre, ABD'de online alışveriş için en yoğun Şükran Günü dönemi, satışların yüzde 35'inin gerçekleşmesinin beklendiği akşam 7 ile gece yarısı EST arasında olacak. Ulusal Perakende Federasyonu ve Deloitte'un ayrı raporlarına göre, bu yıl Şükran Günü'nden Noel'e kadar süren tatil alışveriş sezonunun son altı yılın en yavaş hızında büyümesi bekleniyor.

Salesforce, ABD'de Şükran Günü'nde 7,5 milyar dolarlık online satış yapıldığını bildirdi.Şirket 20 Kasım'da, Şükran Günü'nden önceki Salı gününden tatilden sonraki Pazartesi gününe kadar süren Siber Hafta'nın küresel satışlarda 311 milyar dolar yaratacağını öngördü. Adobe Analytics'in verilerine göre Şükran Günü'nün oyuncak, beyaz eşya, mobilya ve spor malzemeleri için alışveriş yapmak için en iyi gün olması bekleniyor.