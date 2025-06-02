E-ticaret yüzde 61,7 büyüdü, 3 trilyon TL büyüklüğe ulaştı

iyzico'nun, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle hazırladığı "2024 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu"nun sonuçları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü yayımlanan ve sektör profesyonelleri için referans niteliği taşıyan rapor, Türkiye e-ticaret pazarının istikrarlı büyümesini sürdürmesine rağmen hala önemli bir büyüme potansiyeli barındırdığını gösterdi.

iyzico'nun 165 bin üye işyeri, 40'tan fazla sektör, 6,5 milyon dijital cüzdan kullanıcı davranışını analiz etmesiyle elde edilen verilerinden yararlanılarak, yapay zekâ, hiper hızlı teslimat sistemleri ve alternatif ödeme çözümleri gibi yeni teknolojilerin sektöre yön verdiği bu dönemde tüketici alışkanlıklarındaki değişim, ödeme yöntemlerindeki dönüşüm ve e-ihracatın yükselişi mercek altına alındı.

Rapora göre, e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde yaygın olarak kart kullanımı tercih edilmesine rağmen dijital cüzdanların da ivme kazandığı bir döneme girildi. Dijitalleşme, genç nüfusun alışveriş alışkanlıklarındaki evrim ve alternatif ödeme sistemlerindeki gelişmeler ekseninde e-ticaretin büyümesine etki etti.

3 trilyon seviyesine ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden faydalanılan rapora göre, Kovid-19 pandemisi sonrasında dijitalleşmenin ivme kazanmasıyla, Türkiye'nin e-ticaret satış hacmi 2022'de yüzde 111; 2023'te ise yüzde 133 oranında artarak 1,9 trilyon liraya ulaştı. 2024'te de bu yükseliş sürdü ve pazar yüzde 61,7'lik artışla 3 trilyon lira seviyesine taşındı. Bu hacim, Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 6,5'ine karşılık geliyor.

Çevrim içi alışverişte en çok kullanılan ödeme yöntemi kredi kartları, işlem bazında yüzde 51,4; toplam satış hacminde ise yüzde 65,2 pay aldı. 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 87 oranında büyüme gösteren ortalama sepet tutarı ise 2024'te yüzde 47'lik artış yaşadı.

En çok alışveriş temmuzda yapıldı

iyzico e-ticaret işlem sayılarının 2024'teki aylık dağılımına bakıldığında, e-ticaret, dönemsellik gösterdi ve en büyük payı, yüzde 9,4 işlem oranıyla temmuz aldı. Yılın tamamı değerlendirildiğinde, yıl sonu ve sonbahar ayları yüksek, yaz ayları ise orta seviyede sepet büyüklükleriyle karakterize olurken, yılın ilk yarısı ise daha düşük seviyelerde kaldı.

Kasım ayı indirim kampanyalarının etkisiyle, 2024'ün en yüksek sepet büyüklüğü ortalaması, 1137 lirayla bu dönemde yaşandı. Yılın son çeyreği ise genel olarak yüksek ortalama sepet büyüklüğüyle dikkati çekti. Aralık, 984 lirayla kasımı takip etti. Sezon sonu alışverişleri ve okula dönüşün etkisiyle, eylül ve ekimde sepet büyüklüğü 900 lira seviyesinin üzerinde seyrederken, yaz aylarında daha ılımlı bir seyir oluştu.

"Güvenli ve kesintisiz ödeme, kritik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, e-ticaretin hızla büyüyen dinamikleri içinde güvenli ve kesintisiz ödeme deneyiminin hem işletmeler hem de tüketiciler için kritik hale geldiğini belirtti.

Güven, e-ticaret satış hacmindeki büyümenin, ödeme sistemlerindeki dönüşümle doğrudan bağlantılı olduğuna, özellikle alternatif ödeme yöntemlerine ilginin artmasıyla tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının değiştiğine işaret etti.

Gelecek dönemde, dijital cüzdanlar ve yeni nesil ödeme çözümleriyle e-ticaretin daha da büyüyeceğini aktaran Güven, "iyzico olarak biz bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor, tüm paydaşlarımızın en güncel ödeme sistemlerine kolayca entegre olabilmesi için çözümler geliştiriyoruz. E-ticaretin büyümesiyle güven ve hız da en kritik unsurlar haline geldi. Tüketiciler yalnızca ürün değil, aynı zamanda tüketici odaklı bir alışveriş deneyimi talep ediyor." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin bu değişen beklentilere yanıt verebilmesi için ödeme süreçlerinin uçtan uca işlenmesi gerektiğini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"iyzico olarak amacımız hem satıcılar hem de tüketiciler için kolay, güvenli ve kesintisiz bir ödeme altyapısı sunarak Türkiye'de e-ticaretin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak. Bu hedefle, ödeme deneyimini yeniden tanımlıyor ve her ölçekteki işletmeyi bu dönüşüme dahil ediyoruz. Türkiye'nin e-ticaret ekosistemini küresel çapta güçlendirmek için teknoloji yatırımlarımızı artırmaya, KOBİ'leri ve girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz."

“Sektördeki rekabet dinamikleri tamamen değişecek”

Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner de e-ticaret ekosisteminin, küresel ölçekte büyük bir dönüşüm geçirdiğine ve bu dönüşümde yapay zekâ, veri analitiği ve dinamik fiyatlandırma gibi teknolojilerin öne çıktığına, gelecek dönemde yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ile anında teslimat çözümleri ve alternatif ödeme sistemlerinin, sektördeki rekabet dinamiklerini tamamen değiştireceğine değindi.

E-ticaretin ekonomideki payı artarken, Türkiye'nin küresel oyuncularla rekabet edebilecek yetkinliklere sahip olması gerektiğini kaydeden Güner, "Yeni nesil teknolojilere adaptasyon hızımızı artırarak, e-ihracatı büyütmek ve Türk markalarını uluslararası pazarda daha görünür kılmak, kritik önem arz ediyor. Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu da bu dönüşüm sürecini detaylı bir şekilde ortaya koyarak sektör paydaşları için yol gösterici olmaya devam edecek." görüşünü belirtti.

“e-ihracatta güçlü bir oyuncu olma hedefi hızlandırılmalı”

ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi de Türkiye'nin, e-ticaret ekosisteminde hem bölgesel hem de küresel ölçekte gücünü artırmaya devam ettiğini aktardı.

Türkiye'nin e-ticaret ekosisteminde geldiği noktanın, dijitalleşme ve teknoloji adaptasyonundaki hızının bir göstergesi olduğuna işaret eden Ekmekçi, "Ancak burada durmamalıyız. Ülkemiz, sadece iç pazardaki büyüme ile yetinmemeli, e-ihracatta güçlü bir oyuncu olma hedefini hızlandırmalı. Türk e-ticaret markalarının yurt dışında daha fazla görünürlük kazanması, sadece ülke ekonomisini değil, global ticaret içindeki konumumuzu da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Orta Doğu gibi hedef pazarlara yönelik stratejik açılımların, Türkiye'yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Ekmekçi, "ETİD olarak, sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmak için dijital altyapı yatırımlarını teşvik etmeye ve firmalarımızı küresel fırsatlarla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.