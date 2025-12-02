Online perakende devleri rekabete girdi: Amazon, Avrupa'ya indirim yaptı

Amazon, Shein ve Temu gibi giyim, ev eşyası ve elektronik ürünleri çok düşük fiyatlarla satan pazaryerlerinin rekabetine yanıt olarak Avrupa'daki satıcılara uyguladığı ücretleri düşürüyor.

Amazon, yapılacak indirimin şimdiye kadarki en büyük ücret indirimlerinden biri olduğunu belirtti. Bu hamle, öncelikle uygun fiyatlı moda ürünleri satan satıcıların ücretlerini düşürmeye odaklanıyor.

15 Aralık’tan itibaren geçerli olacak

Amazon, 15 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere, 15 euro veya 15 pounda kadar olan giyim ve aksesuarlardan aldığı komisyon ücretini yüzde 7'den yüzde 5'e, 15 ila 20 euro veya pound arasındaki ürünler için ise yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüyor.

Shein'in internet sitesine göre, AB siteleri için satıcılardan yüzde 10, İngiltere için yüzde 12,24 komisyon ücreti alınıyor ve yeni satıcılar ilk 30 gün sıfır komisyon avantajından yararlanıyor.

Amazon, "Operasyonel iyileştirmeler ve inovasyon yoluyla hizmet maliyetimizi düşürmeye devam ederken, elde ettiğimiz daha büyük tasarrufları satıcı ortaklarımıza aktarıyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinde öncü

E-ticaret sektör birliği Ecommerce Europe'un tahminine göre, bu yıl gelirlerin yüzde 7 büyüyerek 900 milyar euroya ulaşmasının beklendiği pazarda Amazon, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde baskın e-ticaret platformu konumunda.

Ayrıca Amazon, 1 Şubat'tan itibaren 20 euro veya pounda kadar olan ev ürünlerinde komisyon ücretini yüzde 15'ten yüzde 8'e indireceğini, evcil hayvan giyimi, bakkal ürünleri ve vitaminlerdeki ücretleri de düşüreceğini duyurdu.