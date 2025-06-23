Karahanlı Orman Ürünleri, Suriye'de 1 milyon dolarlık yatırım yapacak  

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Karahanlı Orman Ürünleri Genel Müdürü Zülküf Karahanlı, firmasının çalışmalarından ve hedeflerinden söz etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinin ayağa kaldırılmasına yönelik atılımların sürdüğünü anımsatan Karahanlı, taahhütlü işlerinin tamamının Emlak Konut ve TOKİ’nin deprem konutlarından oluştuğunu söyledi. Mersin ve Kayseri’deki tesislerinde imal ettikleri çelik kapı, yangın kapısı, şaft kapağı, mutfak tezgâhı, duşakabin, mobilya ve parke gibi ürünleri Kahramanmaraş, Hatay, Adana ile Adıyaman’da yükselen konut projelerine uyguladıklarını kaydeden Karahanlı, yeni dönemde Suriye’de önemli bir yatırıma imza atacaklarını duyurdu. Komşu ülkenin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmak amacıyla, güvenliğin diğer lokasyonlara göre daha yüksek olduğu Cerablus bölgesinde bir yapı market kuracaklarını belirten Karahanlı, “Burada toptan ve perakende ürün satışı yapacağız. İlerleyen zamanlarda uygulama konusunu faaliyet alanımıza dâhil edebiliriz. Fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. İlk etapta yaklaşık 1 milyon dolar maliyetle, ortalama 5 bin metrekarelik arsa üzerine en az bin metrekarelik kapalı alan inşa edeceğiz. Devamında yeni alanlar ve şubelerle gelişmek istiyoruz. TOKİ tarafından yapılması planlanan 20 bin konut projesinin de çözüm ortakları arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.



Mobilya üretimi gerçekleştirmek için Mersin OSB’de hayata geçirilmesi düşünülen 50 milyon liralık tesis projesini uygun arazi bulunamaması nedeniyle askıya aldıklarını dile getiren Zülküf Karahanlı, bunun yerine 25 milyon lirayla makine, ekipman ve araç parkurunu güçlendirdiklerini anlattı. Gelecek yıl toplu konut projelerinde yer almaya devam edeceklerini aktaran Karahanlı, İstanbul’da hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarından pay almak istediklerini ifade etti.



“Usulsüz zamlar bakanlık gündemine alınsın”

Öte yandan hammadde imalatçılarının keyfi zamlar uygulayarak piyasada mağduriyete neden olduğuna işaret eden Karahanlı, son 3 ayda dolarda artış yaşanmamasına rağmen, her ay yüzde 5 ila 10 arasında zam açıklandığına dikkat çekerek, “Fabrikalar bunun nedenini talep artışı olarak gösteriyor. Keyfi zamlar karşısında Ticaret Bakanlığımızı göreve davet ediyoruz. Usulsüz zamlarla fahiş fiyat politikası izleyen fabrikalar bakanlık gündemine alınıp incelemeye tabii tutulmalı. Enflasyonu düşürüp ekonomik sorunlara çare olmak adına bu tür çalışmalar şart” diye konuştu.



AGT Parke’nin yetkili bayiliğini sürdürdüklerini aktaran Zülküf Karahanlı, parke ve çelik kapıda perakende satışlara devam ettiklerini sözlerine ekledi.