Perakende sektöründe geleceğe dair umutlar azaldı

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 183. sayısı yayımlandı. Buna göre, Perakende Güven Endeksi (TEPE), Mart 2025’te bir önceki aya göre 7,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 17,3 puan artarak 8,7 puan seviyesine çıktı.

Mart ayında perakendecilerin gelecek üç aya ilişkin iyimserliği belirgin biçimde azaldı. Önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı, şubat ayına göre yüzde 46,6’dan yüzde 15,9’a geriledi. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 46’dan yüzde 79’a yükseldi. Satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı da yüzde 46,9’dan yüzde 16,6’ya düştü.

Katılımcılar, iyileşme beklentilerini yaz ve düğün sezonunun yaklaşması, Ramazan Bayramı nedeniyle talep artışı ve döviz kurundaki istikrara bağlarken; kötüleşme beklentilerini ise ekonomideki belirsizlik, maliyet artışları ve düşen alım gücü ile gerekçelendirdi.

İşlerin durumu yıllık bazda iyileşti

Perakendecilerin geçtiğimiz yıla göre işlerinin durumu konusundaki değerlendirmeleri pozitif yönde gelişti. Mart 2025’te işlerin durumuna ilişkin denge değeri 4,9 puan oldu. Bu değer şubat ayına göre 1,9 puanlık düşüşe işaret etse de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 29,4 puanlık artış kaydetti.

Motorlu taşıtlar sektöründe güven artışı öne çıktı

Sektörel bazda en fazla güven artışı “motorlu taşıtlar” sektöründe yaşanırken onu “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” ile “bakkal, market ve büyük mağazalar” izledi. Buna karşın “mobilya”, “tekstil” ve “elektrikli ev aletleri” sektörlerinde güven endeksi ortalamanın altında kaldı.

En yüksek artış Batı Marmara’da oldu

Perakende güveni, bölgesel olarak en fazla Batı Marmara’da artış gösterdi. Batı Marmara’nın yanı sıra İstanbul, Kuzeydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara’daki güven artışı da Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Ege, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise artış daha sınırlı kaldı.

Konya Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı

TEPAV ile Konya Ticaret Odası iş birliğinde hazırlanan Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Mart 2025’te -0,6 puan olarak ölçüldü. KOPE, Türkiye genel ortalamasının altında kalsa da AB-27 ortalamasının üzerinde seyretti.

Türkiye, AB-27 ve Euro Bölgesi’ni geride bıraktı

AB-27 ülkelerinde perakende güveni Mart 2025’te -5,2 puan olarak gerçekleşti. Endeks, hem aylık hem de yıllık bazda gerileme gösterdi. Euro Bölgesi’nde de benzer bir düşüş yaşandı. Buna karşın Türkiye, yıllık bazda gösterdiği artışla AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde yer aldı. Mart ayında Türkiye ile birlikte en yüksek artış gösteren ülkeler arasında Slovenya ve Makedonya yer aldı.