Moda devlerinin 1,5 milyar dolarlık satın alması tamamlandı

Prada, yaptığı açıklamada uzun süredir görüşmelerin sürdüğü İtalyan rakibi Versace’nin satın alımını tamamladığını duyurdu.

Prada, nisan ayında ABD merkezli Capri Holdings’ten Versace’yi yaklaşık 1,3 milyar euro (1,51 milyar dolar) karşılığında satın almak için kesin anlaşma imzalamıştı. Bu adım, Capri’nin Tapestry’ye (TPR.N) satışının rekabet otoritelerinin itirazı nedeniyle iptal edilmesinin ardından geldi.

Pandemiden bu yana temaslar sürüyor

Prada’nın sahipleri Miuccia Prada ve Patrizio Bertelli’nin oğlu Lorenzo Bertelli, kasım ayında yaptığı açıklamada entegrasyon tamamlandıktan sonra Versace’nin yönetim kurulu başkanı olacağını söylemişti. Bertelli, Prada’nın yıllardır bu anlaşmanın peşinde olduğunu vurguladı.

Bertelli, “COVID döneminde bile temaslar vardı, hatta Capri’nin Tapestry’ye satışı gerçekleşmeden önce de görüşmeler yapılıyordu. O anlaşma rekabet sorunları nedeniyle çöktüğünde geri döndük ve süreci hızlandırmaya çalıştık” derken, “Bu uzun zamandır üzerinde çalışılan bir şeydi” ifadelerini kullandı.

Versace’nin iki temel koşulu

1978’de Gianni Versace tarafından Milano’da kurulan, cesur ve gösterişli tarzıyla tanınan marka, grubun iki ana etiketi – Prada ve hızlı büyüyen Miu Miu – arasına katılarak İtalyan moda evinin stratejisinde keskin bir değişimi işaret edecek.

Satın alımın arkasındaki ana itici güç olan Bertelli, Versace’nin iki temel koşulu karşıladığını söyledi. Finansal olarak fazla risk taşımaması ve marka bilinirliği açısından dünyanın liderleri arasında olduğu için buna değdiğini belirtti.

Mart ayında, Prada ile yapılan anlaşmanın duyurulmasından birkaç hafta önce, Donatella Versace neredeyse 30 yıl boyunca sürdürdüğü kreatif direktörlük görevinden ayrılmıştı. Onun yerine daha önce Miu Miu’da tasarım direktörü olan Dario Vitale getirildi.