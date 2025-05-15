Harcamalar artıyor: Nisanda 1,78 trilyon lira kartla ödendi

Bankacılık Kart Merkezi (BKM) nisan ayı kartlı işlemler verilerini açıkladı. Nisan ayında 1,78 trilyon TL tutarında 1,60 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşirken, mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.

BKM verilerine göre, nisan ayında internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 büyüme ile 545,4 milyar TL oldu.

Kart sayıları

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 133,2 milyon, banka kartı sayısı 212,0 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,1 milyon adet oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, kredi kartı adedi yüzde 9, banka kartı adedi yüzde 11 ve ön ödemeli kart adedi de yüzde 8 oranında arttı.

Toplam kart sayısı ise 446,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı ödemelerin tutarlarındaki değişim

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında artarak 1.783,3 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.516,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 247,9 milyar TL’sinde banka kartları, 19,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 63, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 41 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -11 oldu.

Kartlı ödemelerin adedi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,60 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 911,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 617,9 milyon adedinde banka kartları, 74,8 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -28 oldu.

İnternetten yapılan kartlı ödemeler

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 545,4 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarının toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 225,2 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15 oldu.

Temassız ödemeler

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1.067,2 milyon adet oldu.

Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 567,2 milyar TL oldu. Nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.