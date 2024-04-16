Prof. Karahan: Amacımız rekabetçi bir ekosistem yaratmak

Karahan, "İstanbul Fintech Week" etkinliğinde konuştu.

Karahan, "Finansal istikrarın koruyucuları olarak merkez bankalarının dijital çağın ön saflarında yer aldığına inanıyorum. Aslında tarih boyunca paranın ve ödemelerin evrimi, aralıksız bir yenilik yolculuğu olmuştur. Dolayısıyla finansal teknolojilerdeki gelişmeler, TCMB dahil olmak üzere merkez bankalarının gündeminde oldukça önemli bir yer tutuyor." dedi.

TCMB olarak ödeme sistemleri alanındaki amaçlarının, Türkiye'de etkili bir şekilde işleyen rekabetçi bir ekosistem yaratmak olduğunu belirten Karahan, "Elbette parasal mimariyi etkileyen her teknolojik gelişmeyle birlikte hem yeni faydalar hem de yeni riskler ortaya çıkıyor. Bu çerçevede merkez bankalarının gelişen rolünü kapsamlı bir şekilde incelemek çok önemli. Sonuçta merkez bankaları olarak, paranın ve ödemelerin istikrar ve güvenliğinden sorumluyuz." diye konuştu.

Konuşmasında, Fintek alanında merkez bankalarının iki temel noktaya odaklanmasının gerekliliğini vurgulayan Karahan, bu odak noktalarının, yeniliğin teşvik edilmesi ve benimsenmesi ile finansal istikrarın sağlanması için risklerin azaltılması olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda TCMB'nin finansal ekosistemdeki çok boyutlu rolünü ele alan Karahan, Dijital TL çalışmasının yanı sıra yapay zeka, makine öğrenmesi gibi son dönemdeki teknolojik gelişmeleri merkez bankacılığı perspektifinden değerlendirdi.