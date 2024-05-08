Rekabet Kurulu META'ya ceza yağdırdı

Rekabet Kurulu’nun Facebook ve Instagram’ın sahibi META’ya kestiği cezada yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce verilen karar doğrultusunda META’nın taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle 12 Aralık 2023’ten itibaren günlük 4 milyon TL’yi aşan tutarda ceza uygulanmaya başlanmıştı.

Toplam ceza 898 milyon 258 bin TL oldu

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, META’nın yeni bir taahhütte bulunduğu ve böylece 5 Mayıs 2024 tarihinde alınan kararla bu taahhütlerin kabul edilerek, günlük ceza uygulamasının da durduğu belirtildi. Günlük ceza uygulanan dönemde META’ya verilen ceza 551 milyon 557 bin 590 TL oldu. Böylece, META’nın veri birleştirme kuralları ihlali nedeniyle aldığı cezaların toplamı, 2022’deki 346.7 milyon TL’lik cezayla birlikte 898 milyon 258 bin TL’ye ulaşmış oldu.

META cezasının geçmişi ve META’nın verdiği yeni taahhüt

Rekabet Kurulu daha önce başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ekim 2022’de META’ya ceza uygulamıştı. Ceza, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden topladığı verileri birleştirerek, sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespitine dayanıyordu. Rekabet Kurulu, META’dan veri birleştirme işlemine yönelik düzenleme yapması ve kullanıcılardan onay almasını da şart koşmuştu. META’nın ceza üzerine verdiği taahhütlere uymadığı tespitinden hareketle de 12 Aralık 2023’te uyum sağlayıncaya kadar günlük ceza verilmeye başlanmıştı.

META’nın verdiği yeni taahhütlerin kabul edildiği 5 Mayıs 2024 günlü kararla günlük ceza da durmuş oldu.

Rekabet Kurulu açıklamasında META’nın uyması gereken şartlara yönelik şu bilgi verildi:

“META tarafından sunulan uyum tedbirlerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram uygulamalarındaki hesaplarını “Hesaplar Merkezi” üzerinden birleştirmediği sürece META tarafından kullanıcıların kişisel verileri birleştirilemeyecektir. Daha önce hesaplarını birleştirmiş kullanıcılar ise Haziran ayı itibarıyla yeni bir “Onay Ekranı” ile karşılacaktır. Böylece kullanıcılar daha önce birleştirdikleri hesabı/hesapları diledikleri gibi basit bir şekilde ayırabilecektir. Kullanıcılar kazandıkları bu seçim hakkının yanı sıra, bu ekranda hangi verilerinin ne şekilde birleştirileceği hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. Kullanıcılar daha sonra fikir değiştirmeleri durumunda ise tekrar istedikleri hesap veya hesaplara ilişkin verileri “Hesaplar Merkezi” üzerinden birleştirme imkanına sahip olacaktır.”