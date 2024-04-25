REPİD, yeni yönetim kurulunu seçti

Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Açıkhava Reklamcılar Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD), üye şirket ve ajansların temsilcilerinin de atılımıyla kurulan Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD), 1’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Tüm üyelerin katıldığı toplantıda yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda Ahmet Pura Yönetim Kurulu Başkanı, RD Temsilcisi Burcu Özdemir Başkan Yardımcısı, MMA temsilcisi Didem Namver Genel Sekreter, URYAD temsilcisi İlhan Uzundurukan ise Sayman olarak seçildi.

"Çözüm bekleyen öncelikli konumuz çok"

REPİD’in Yönetim Başkanı Ahmet Pura, REPİD’in gündeminde öne çakınlara ilişkin şunları kaydetti: “Dünyada ve Türkiye’de sektörel bağlamda örnek bir kuruluş olma hedefiyle kurduğumuz REPİD’in en önemli önceliği, uzun süredir üzerinde çalıştığımız tüm mecra ölçümlerinin tek çatı altında toplanması ve cross-media measurement konusunda güç birliği ile hareket etmek olacak. Diğer yandan, geçtiğimiz yıl ikinci fazı açıklanan Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırmasının düzenli olarak hazırlanmasını da sağlayacağız. Çözüm bekleyen öncelikli konumuz çok. Örneğin, Sektörel Etik Değerler Mutabakatının günümüze uyarlanması, konkur ilkeleri ve danışmanlığının tekrar değerlendirilmesi, iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilirlik gibi sürdürülebilirlik ana başlığı altında değerlendireceğimiz konular ve elbette Reklam Özdenetim Kurulu koordinasyonu ve Reklam Kurulu iş birliği ile çalışmalarını başlattığımız ‘Sorumlu Influencer Sertifika Projesi’nin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Ülkemizin maalesef sık yaşadığı felaketler sırasında bütün paydaşlar arasındaki hazırlık ve koordinasyonun sağlanması için de bir ‘Kriz Dönemi Yönetişimi’ yapısı kuruyoruz. Reklam ekosisteminin sağlıkla büyümesini sağlayacak bütün bu başlıkların, REPİD bünyesinde oluşturacağımız çok paydaşlı yürütme kurulları tarafından hayata geçirilmesini ve ivedilikle sonuca ulaşmayı hedefliyoruz.”

Birinci Olağan Genel Kurul’da seçilen kurullar ve temsilcileri şöyle:

REPİD Yönetim Kurulu

Ahmet Pura (Bireysel Üye) – Yönetim Kurulu Başkanı

Burcu Özdemir (Reklamcılar Derneği) – Başkan Yardımcısı

Didem Namver (MMA Türkiye) – Genel Sekreter

İlhan Uzundurukan (URYAD) – Sayman

Burak Ertaş (IAB Türkiye)

Önder Dalkıran (ARVAK)

Özge Uzun (İDA)

Özge Bakırçalı (Yapı Kredi Bankası)

Sibel Toprak Egemen (Alem FM)

Sinem Sandıkçı Gökçen (L’oreal Türkiye)

Cüneyt Devrim (Havas İstanbul)

Zafer İlik (Kral FM)

REPİD Denetleme Kurulu

Yasemin Gürleroğlu (BRF Banvit)

Rima Özdemir (SP İletişim)

Ela Bilgisel (TBWA İstanbul)

Ekin İlyasoğlu (Logaritma)

Erdal Kale (OPEN)

Kaan Bülbüloğlu (Veritas)

REPİD İcra Kurulu

Ali Fuat Orhonoğlu (Unilever)

Ayşen Akalın (Reklamverenler Derneği)

Burak Yılmaz (Genart)

Demir Karpat Polat (DKP Reklamcılık)

Cenk Gümüşçüoğlu (Karbonat Reklam)

Ela Gökkan Savcı (MullenLowe)

Esra Şengülen Ünsür (Artı İletişim)

Koordinasyon Kurulu

Dilhan Kolko (Bireysel Üye), Ömür Erdem Çelik (Bireysel Üye), Çiçek Kayoğlu (Bireysel Üye), Melis Ertem (Bireysel Üye)

Danışma Kurulu

Banun Erkıran (People Comm.), Ergun Gümrah (GoodWorks İletişim Danışmanlığı), Özlem, Baysal Sezgin (Bireysel Üye), Ayhan Tezcan (Bireysel Üye), Dilruba Palambo (Mediaport)