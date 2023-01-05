Revo Capital üçüncü fonunu bu yıl kuracak

Şebnem TURHAN

Revo Capital CEO’su Cenk Bayraktar, ilk fonlarında çıkış sürecinde olduklarını, ikinci fonlarında ise 11 şirkete yatırım yaptıklarını dile getirerek bu yıl üçüncü fonu kurma çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Bayraktar, üçüncü fonun büyüklüğünü 75- 150 milyar dolar arasında belirleyeceklerini söyleyerek yeni fonda erken aşama yatırım turlarına da katılacaklarını, böylelikle şirketlerden yatırım önceliği alma hakkı kazanacaklarını vurguladı.

Fintek sektöründe büyüme hızla sürecek

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Bayraktar, 2022 yılında lojistik tarafından çok hareketlilik olduğunu belirterek şirketlerin kendi yaptıklarını yurtdışında satma trendinin bu tarz girişimleri çok hızlı büyüttüğünü dile getirdi. Türkiye’de fintek sektörünün çok büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini söyleyen Bayraktar, kendilerinin de en çok yatırım yaptıkları alanın başında finteklerin geldiğini kaydetti. Bayraktar bankaların SMS yoluyla yaptığı kampanyaların sonuna gelindiğini, tüketicinin artık anlık ihtiyacında krediye erişim istediğini vurgulayarak bu yönde hizmet veren finteklerin geleceğinin çok daha parlak olduğuna işaret etti. KOBİ’lerin de finteklerin yeni müşterileri haline geldiğini söyleyen Bayraktar, ikinci önemli alanlarının da veri ve sağlık sektörünün bileşimi olan girişimler olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu alanda da çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, üçüncü alanlarının ise B2B Cloud bilişim çözümleri olduğunu söyledi. Bayraktar artık tüm startupların bulutta kurulduğunu, KOBİ’lerin de ihtiyaçlarını bulut çözümleriyle karşıladığını ifade ederek bulutun güvenliğini sağlamanın ise dördüncü önemli yatırım alanları olduğunu belirtti.

İKİNCİ FONDAN ÜÇ UNİCORN ÇIKACAK

Revo Capital’in 66 milyon dolarlık ilk fonunda 20 yatırım, 12’sinde satış yaptıklarını söyleyen Bayraktar, Avrupa’daki tüm fonlar içinde ikinci en yüksek getiriye sahip fon olduklarını vurguladı. Cenk Bayraktar, ikinci fonu 90 milyon Euro olarak kurduklarını ve üçüncü yıllarındaki fonlarında 11 şirkete yatırım yaptıkları bilgisini vererek bu fondan yatırım yaptıkları şirketler arasında en az üç unicorn çıkacağını düşündüklerine işaret etti. Getir’in ikinci fonda da yatırım yaptıkları şirketler arasında bulunduğunu söyleyen Bayraktar, ilk fonda 7 tane şirket kaldığını ve yakın zamanda bir çıkış daha gerçekleştireceklerini ifade etti. İkinci fonun yarısından fazlasına yatırım yaptıklarını ve bu yılın ilk yarısında ise üçüncü fonu kurmak için çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: “Biraz daha büyük bir fon olacak. Doğu Avrupa, Türkiye ve biraz da Ortadoğu’yu kapsamayı düşünüyoruz. Stratejimizi de biraz geliştiriyoruz. Biz aile şirketlerine hep bize biraz yatırım yapın ama ardından bizimle birlikte yatırım yapın diyoruz. Yani bizim yatırım yaptığımız iyi giden şirketlere kendi şirketleri üzerinden yatırım yapmalarını öneriyoruz. Biz IFC ve EBRD ile de bu şekilde çalışıyoruz. Hem bizim fona yatırım yapıyorlar hem de iyi giden şirketlerimize dışarıdan para yatırıyorlar. Aslında biz böylece üçüncü bir fon yönetiyor gibiyiz. IFC sırf dışarıdan bizimle yatırım yapmak için 15 milyon dolar ayırdı. Şimdi üçüncü fonda da IFC ve EBRD olacak ayrıca EIF ve DEG de yatırımcı olarak yer alacak. Fonun yatırımcılarının yüzde 70’i dışarıdan geliyor. Ve biz bu paraları Türk şirketlerine yatırıyoruz.” Bayraktan üçüncü fondaki stratejilerini de şöyle anlattı: “Şirketlere önerdiğimiz stratejiyi üçüncü fonda biz de yapmayı planlıyoruz. 75-150 milyon dolarlık bir fon olacak. 75 milyon dolardan sonraki 15 milyon dolar için bölgede beğendiğimiz bizden önceki aşamada yatırım yapan üç fon kuracağız. 5-5-5 milyon dolar olarak bu şirketlere yatırım yapacağız. Ve şirket iyi gittiğinde yatırım önceliği alabilmek için erken aşamadan şirketlere giriş yapacağız. Yine aynı hedef alanlarımızdaki şirketlere yatırım yapacağız. Ve sonuçta hedefimiz Türkiye’yi bir hub haline getirmek.”

EN GÜZEL BACASIZ İHRACAT YAZILIMCILARIMIZ

Revo Capital CEO’su Cenk Bayraktar bu yıl bir seçim yılı belirsizliğinin olduğunu ancak hükümetin sektöre desteğinin ise yadsınamaz olduğunu kaydetti. Son yıllarda çok başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Bayraktar, içeride yapılan anlaşmaların büyüklüğünün arttığını kaydetti. Bayraktar, “Seçim sonrası kim gelirse gelsin artık bu konu yadsınamaz hale geldi. Türkiye’de 150 bin yazılımcı var ve bunların yüzde 6’sı artık yurtdışındaki bir şirkete yazılım geliştiriyor. Bu gittikçe büyüyecek bir değer. Ve Türkiye bir hub haline gelecek. Bu ucuz işçilik değil. En güzel bacasız ihracat bu. Bu konudaki gelişmeler çok önemli. Getir ile Trendyol’u çıkarsanız bile yatırımlarda son iki yılda çok önemli bir büyüme var. Oyun diye bir sektör var artık yadsınamaz. Fintek, oyun Türkiye’nin öncü alanları haline geldi ve ne olursa olsun büyüyecek” dedi.