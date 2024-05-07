Sakarya ihracat, nisan ayında 799 milyon dolara yükseldi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre Sakarya'nın nisan ayındaki ihracatının aylık bazda yüzde 12,38, yıllık bazda yüzde 11,6 artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 799 milyon dolarlık ihracatla kentin nisanda en çok dış satım yapan 7. il olarak ülke ihracatına yüzde 4,1 katkı sunduğu ifade edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise martta kentin ihracatında otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörünün başı çektiği aktarılan açıklamada, serbest bölgeler dahil dünyanın 123 noktasına ihracat yapan Sakarya iş dünyasının dış satımında Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Almanya'nın önde geldiği belirtildi.

Dış ticaret rakamlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Nisan ayında geçen yıla oranla ihracatını milyon dolar bazında en çok artıran ikinci il olma başarısını da gösterdik. Tükettiğinden fazlasını üreten ilimiz, yılın ilk 3 ayında 471 milyon doları bulan dış ticaret fazlası verdi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 130'un üzerinde seyretti." değerlendirmesinde bulundu.