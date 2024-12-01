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Şimşek'ten 'mücbir sebep' açıklaması: Mükellefler başvuruyla yararlanmaya devam edecek

Bakan Şimşek, deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek" dedi.

Haber Merkezi
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Şimşek'ten 'mücbir sebep' açıklaması: Mükellefler başvuruyla yararlanmaya devam edecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için uygulanan mücbir sebep hali ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek" şeklinde ifade etti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek.

Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz.

Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

Depremden etkilenen mükellefler mücbir sebepten yararlanmaya devam edecekDepremden etkilenen mükellefler mücbir sebepten yararlanmaya devam edecekEkonomi
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Depremden etkilenen mükellefler mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek
Depremden etkilenen mükellefler mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek