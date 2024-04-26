TAV ve TAV Technologies’e en iyi işyeri ödülünü aldı

TAV Havalimanları ve TAV Technologies kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten araştırma kurumu Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’nin en iyi işveren markaları arasında yer aldı. Çalışanlara yönelik anket ve değerlendirmelere göre belirlenen ödüller, The Grand Tarabya'da gerçekleştirilen bugün törenle sahiplerine verildi.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, tüm dünyada her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Bugün 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının yanı sıra servis şirketlerimizle birlikte 33 ülkede 110 havalimanında ayak izimiz bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Şirketin başarısının arkasında, 39 binden fazla çalışanının büyük rol oynadığını aktaran Öker, "Çalışanlarımızın değerlendirmesiyle belirlenen bu ödülü bir kez daha almaktan dolayı oldukça mutluyuz. Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, kurumsal değerlerimizin rehberliğinde çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesinde bulundu.

TAV Technologies İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özkan Sav da şirketin katılımcı yönetim anlayışına ve çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri bir çalışma ortamı sunduklarına dikkati çekti.

Sav, "Çalışma arkadaşlarımızın gelişimine büyük bir önem atfediyoruz ve olumlu bir çalışan deneyimini oluşturmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti ve ilerlemesi odaklı yaklaşımlarımızı sürdürerek, farklı uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.