Tavuk eti üretimi azaldı, yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta 199 bin 950 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 azalırken aylık bazda yüzde 13,5 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, martta aylık bazda yüzde 7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 726 milyon 837 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Martta kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 109 milyon 48 bin adet olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 7,3 azaldı ve 4 bin 303 ton oldu.

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken tavuk eti üretimi yüzde 2,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalara gidildi.