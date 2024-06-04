TCMB Başkanı Karahan: Piyasadan 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik
TCMB Başkanı Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, "Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik" açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.
TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönündeki beklentiler güçlendi.
Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.
Enflasyonda kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz
Enflasyon hedeflerde paralel şekilde düşene kadar sıkı para politikasını sürdürmeye kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz.
Gıda fiyatlarındaki artış lokanta-otel fiyatlarını olumsuz etkiliyor
Başta kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış lokanta-otel fiyatlarını olumsuz etkiliyor.
Kartla yapılan harcamaların artış oranında yavaşlama görüyoruz.
Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izliyor.
Konut fiyatlarındaki yavaşlama kira artışını sınırlayabilir
Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.
Ticari kredi büyümesinde bir dengeleme bekleniyor
Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde bir dengeleme bekleniyor.
Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının yavaşlaması bekleniyor.
Piyasadan 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik
Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik.
Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, stabilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.
Portföy girişleri ivme kazandı
Parasal sıkılaşma süreci rezervlere olumlu yansımaktadır.
Türkiye’ye yönelik portföy girişleri ivme kazanmıştır. Tahvil getiri eğrisi parasal duruşla uyumlu şekillenmektedir
TL mevduat payı artmaya devam etmektedir.
Tüketici kredi büyümesi zayıflamaktadır.
Miktarsal sıkılaşma ile fazla likidite sterilize edilmektedir.