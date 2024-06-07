  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB, döviz serbest hesaplara ödenecek faizi değiştirdi
Takip Et

TCMB, döviz serbest hesaplara ödenecek faizi değiştirdi

Merkez Bankası, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB, döviz serbest hesaplara ödenecek faizi değiştirdi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekildi.

Mehmet Şimşek açıkladı: Zorunlu afet sigortası geliyorMehmet Şimşek açıkladı: Zorunlu afet sigortası geliyorEkonomi

 