TCMB'nin enflasyon hedefinin yükselmesini ekonomistler yorumladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024-IV. Enflasyon Raporu sunumunda yıl sonu ve gelecek yıllar yönelik enflasyon beklentilerini yükseltti. 2024 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarken, 2025 ve 2026 için de beklentiler yükseldi.

Beklentilerdeki yükselişi ekonomistler yorumladı.

“Yüzde 30’u kalıcı kırmakta çok zorlanacağız”

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “Son 3 ayda 2025 enflasyon tahmini %14’ten %21’e çıktı. Sorun enflasyonun 2025’te %30’u kalıcı kırmakta çok zorlanacağız. Ama önce %40-45 direncini geçmemiz gerekiyor.” Dedi.

Son 3 ayda 2025 enflasyon tahmini %14’ten %21’e çıktı. Sorun enflasyonun 2025’te %30’u kalıcı kırmakta çok zorlanacağı.. ama önce %40-45 direncini geçmemiz gerekiyor. — Gizem Öztok Altınsaç (@GizemAltinsac) November 8, 2024

“Artık top hükümet ve maliye politikasında”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası 2025 tahmin üst bandını %26’ya çekerek daha gerçekçi fakat hala iddialı bir hedef koydu. Enflasyon beklentilerini yönetmek açısından doğru bir adım. Artık top hükümet ve maliye politikasında. Sonraki hamle yeniden değerleme oranını bu seviyede açıklamak olmalı” derken, sonrasında TCMB basın toplantısından edindiğim izlenim. Aralık ayında küçük bir adımla indirime başlama niyeti devam ediyor. Bence maliye politikası, ücret ayarlamaları ve yeniden değerleme oranını gördükten sonra adım atılması daha sağlıklı olur” paylaşımını yaptı.

Merkez Bankası 2025 tahmin üst bandını %26’ya çekerek daha gerçekçi fakat hala iddialı bir hedef koydu.

Enflasyon beklentilerini yönetmek açısından doğru bir adım.

Artık top hükümet ve maliye politikasında. Sonraki hamle yeniden değerleme oranını bu seviyede açıklamak olmalı. pic.twitter.com/2UJhx2oEnS — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 8, 2024

“Yeni revizyonlar görmeye devam edeceğiz”

Dr. Burcu Aydın, “Başkan Karahan: “Enflasyon oranındaki gelişmeler para politikasının etki alanının dışında” Enflasyonu düşürmek için tek başına para politikasının yeterli olmadığını sıkça yazıyorum. Mali, idari, kurumsal ve yapısal politikalar bütünsel olmadıkça yine/yeni revizyonlar görmeye devam edeceğiz…” derken sonrasında da Başkan Karahan: “Enflasyonun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde artmasını bekliyoruz.” Bundan şu mesajı anlıyorum: Ücret/aylık artışlarında daha yüksek oranları bekleyebiliriz” paylaşımını yaptı.

Başkan Karahan: “Enflasyon oranındaki gelişmeler para politikasının etki alanının dışında”



👉Enflasyonu düşürmek için tek başına para politikasının yeterli olmadığını sıkça yazıyorum



❗️Mali, idari, kurumsal ve yapısal politikalar bütünsel olmadıkça yine/yeni revizyonlar görmeye… — Burcu Aydın (@aydin_brcu) November 8, 2024

"Daha gerçekçi"

Prof. Dr. Fatih Özatay, paylaşımında, "TCMB Başkanı, "2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi sırasıyla %44 ve %21 olarak yukarı yönlü güncelledik... 2026 yıl sonunda %12’ye gerileyeceğini öngörüyoruz." 3 ay önce, Ağustosta, 2025 sonu tahmini %14'tü. Bu düzey, neredeyse bir yıl öteye, 2026 sonuna ötelenmiş. Olumlu: Daha gerçekçi. Olumsuz: Hedef yokken, tahmin (ara) hedef olduğuna göre, hedef ikide bir değişmiş oluyor."

TCMB Başkanı: "2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi sırasıyla %44 ve %21 olarak yukarı yönlü güncelledik... 2026 yıl sonunda %12’ye gerileyeceğini öngörüyoruz."

3 ay önce, Ağustosta, 2025 sonu tahmini %14'tü. Bu düzey, neredeyse bir yıl öteye, 2026 sonuna ötelenmiş.… — Fatih Özatay (@OzatayFatih) November 8, 2024

“Gelecek yıl da aynı filmi göreceğiz büyük ihtimalle”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Enflasyon için önce % 36, sonra % 38, “yok biz öyle demedik” deyip % 38 ile % 42 arasında tanım aralığı yapan, sonunda % 44 ‘ta karar kılan “iddiacı” Merkez Bankası. Bundan da yüksek çıkabilir tabii. Gelecek yıl da aynı filmi göreceğiz büyük ihtimalle” dedi.

Enflasyon için önce % 36,

sonra % 38, “yok biz öyle demedik” deyip % 38 ile % 42 arasında tanım aralığı yapan, sonunda % 44 ‘ta karar kılan “iddiacı” Merkez Bankası. Bundan da yüksek çıkabilir tabii.



Gelecek yıl da aynı filmi göreceğiz büyük ihtimalle. https://t.co/GgWkqDGDla — emre alkin (@emrealkin1969) November 8, 2024

“İletişim tarafı giderek hem kuvvetleniyor hem de cesaretleniyor”

Orkun Gödek, “Tahminler hiç fena değil. Elbette revizyon gelir 1-2 toplantıda. Başkan’ın mesajlarında bol bol rakam var. Sapmayı zaman olarak göstermek istemesi büyük sürprizdi. “Biz olayın içerisindeyiz, izliyoruz” diyor. Bence Aralık’ta faiz indirimi ihtimali ciddi anlamda masada. Bir veri görüp sağlam tarafta şansa bırakmadan başlamak isteyeceklerdir. Enflasyon Raporu sunumları her toplantıda daha ayrı bir kalite ile yoluna devam ediyor. İletişim tarafı giderek hem kuvvetleniyor hem de cesaretleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Tahminler hiç fena değil. Elbette revizyon gelir 1-2 toplantıda.



Başkan’ın mesajlarında bol bol rakam var. Sapmayı zaman olarak göstermek istemesi büyük sürprizdi. “Biz olayın içerisindeyiz, izliyoruz” diyor.



Bence Aralık’ta faiz indirimi ihtimali ciddi anlamda masada. Bir veri… — Orkun Gödek (@orkungodek) November 8, 2024

“Olursa bu da başarı olur”

Doç. Dr. Orhan Karaca, “2023'ün son enflasyon raporunda %36 olacağı tahmin edilen 2024 enflasyonunun şimdi %44 olacağı tahmin ediliyor. Benzer sapmayla şimdi %21 olarak belirlenen 2025 enflasyonu %25 olur. Olursa bu da başarı olur. Ama bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda bu ancak bir temenni olur.”