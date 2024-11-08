Asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? TCMB Başkanı Karahan cevapladı!

EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in 2024 yılı son Enflasyon Raporu sunumunda sorduğu soruya yönelik, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay asgari ücret artışına dair açıklamalarda bulundu.

Buzcugil, sorusunda öngörülenden daha yavaş düştüğünün belirtildiği enflasyon katılığına yönelik, katılığı destekleyen iki önemli unsur olarak asgari ücrette geriye doğru endeksleme ve YDO ile yönetilen-yönlendirilen fiyatlardaki güncellemelerin öne çıktığını hatırlatarak, ekonomide koordinasyonun nasıl sağlanacağını sordu.

"Asgari ücrette karar verici değiliz"

TCMB Başkanı Karahan, asgari ücrette kapalı kapılar ardından farklı şeyler söylemediklerini vurgulayarak, “Asgari ücrette karar verici değiliz, kurulda da değiliz. Resmi ya da gayri resmi tavsiyede bulunmuyoruz. Raporda enflasyon tahmini vermek zorundayız” dedi.

Ücret gelişmelerine yönelik varsayımlar yaptıklarını söyleyen Karahan, “Yetkili mercilerin varsayımlarından yol çıkıyoruz, tahminlerimizi oluşturuyoruz, yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyon. Biz enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz biz bu konuda kararlayız” dedi.

Karahan, asgari ücrete yönelik açıklamalarına şöyle devam etti:

Enflasyon düştüğünde alım gücü artıyor. Toplumun tüm kesimleri tarafından gelir dağılımı adaleti olacak. Yönetilen yönlendiren fiyatlarla ilgili bugüne kadar eşgüdümle karar verildi. Bizi sürprize uğratan bir durum olmadı. Gelecek dönemde 2025'te daha olumlu olacağının düşünüyoruz. Güncellemelerin bir kısmının enflasyon etkisi çok düşük olabiliyor. Görünene kalemler olduğu için beklentilere negatif etkisi oluyor.

“Beklenen enflasyon üzerinden zam yapılmalı”

Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu. Akçay'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Asgari ücrette çalışmalarımız var ama tavsiye merci değiliz. İkincisi asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor. Şansımız var, etkisi daha düşük olacak. Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur. Beklentiler evet önemli, geçmişe dönük gerçekleşen değerleri kaale aldığınızda ileride sizin beklentinizde ağırlığı yüksek kalırsa atalette yüksek kalıyor. Hatalı çıkarımlar yaptığını ortaya çıkacak. Yüksek enflasyon döneminde bu zor bir durum.”