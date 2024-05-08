Temmuz zammının ardından emekli promosyonu da artar mı? Yüksek promosyon için Temmuz beklenmeli mi?

Kamu bankalarında promosyonların artırılmasının ardından özel bankalar da rekabetin içine girerek promosyon tutarlarını arttırdı. Peki şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor? Promosyon tutarları Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ardından daha da artar mı? Banka ile yeni bir anlaşma yapmak isteyen emekli daha yüksek ödeme almak için Temmuz ayını mı beklemeli?

Konuyla ilgili merak edilen bu soruların yanıtlarını Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye verdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarının 8 ile 12 bin TL aralığına çıkarıldığını duyurmuştu. Kamu bankalarında yaşanan artışın diğer özel bankalar tarafından da takip edileceğinden bahsetmişti. Nitekim öyle de oldu, şu anda özel bankalarda promosyonlar 20 bin TL sınırına dayandı diyebiliriz. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin TL arasında, özel bankalar ise 20 bin TL’ye yakın promosyon ücreti veriyor" diyen Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

Temmuz'da emekliye ne kadar zam yapılacak?

Şu anda yüzde 18.72 oranında 4 aylık enflasyon farkı hak edildi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise belli olmadı. Aylık yüzde 3’er enflasyon farkı gelse toplamda 6 ayda yüzde 25’lik fark ortaya çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 puanlık refah payı artışı bekliyorum. Burada yüzde 30 oranında bir zam yapılabilir.

Memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri ise bu dönemde toplu sözleşmeden dolayı 5 puan daha az zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 20 zammı hak edeceklerdir. Ama son yıllarda memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklilerin maaş zamları eşitlenmişti. Bu dönemde de memur emeklilerinin zam oranının SSK, Bağ-Kur emeklileri ile eşitleneceğini düşünüyorum. Yüzde 25 olan enflasyon farkına 5 puanlık artış yapılarak yüzde 30 zam yapılacağını tahmin ediyorum.

Memura refah payı verilecek mi?

Memurlara geçtiğimiz dönemlerde 8 bin TL seyyanen zam yapılmıştı. Şu anda en düşük memur maaşı 33 bin TL seviyesinde. O nedenle ben memurlara ilave bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Yüzde 20 civarında bir zam yapılacaktır.

Temmuzda promosyonlar 20 bin TL’yi aşar mı?

Temmuz ayına kalmadan bankalarda promosyon ücretleri 20 bin sınırına dayanacaktır. Bankalar TL mevduat bulma yarışında, kendi bankalarına emekli müşteri çekmeleri kendi lehlerine olacaktır.

Yüksek promosyon almak için Temmuz ayı beklenmeli mi?

Emeklilerimiz temmuz ayını beklemeden gidip anlaşma yapabilirler. Banka değiştirecekler harcama durumları ve ihtiyaçlarına göre bir an önce değişiklik yapabilirler.

Neye göre banka seçimi yapılmalı?

Burada uygun kredi imkanı olup olmadığına, kredi kartı olup olmadığına dikkat etmeliler. Diğer ekstra olanaklara bakmalılar. Sadece internet bankacılığı üzerinden değil şubelere fiziki olarak giderek sormalılar.”

En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar

AKBANK

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara 5.000 TL’ ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödeme yapılıyor.

ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyona ek otomatik fatura talimatına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Toplamda 18 bin TL ödeme alınabiliyor.

YAPI KREDİ

Maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere 18.000 TL’ye varan' promosyon ödemesi yapılıyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 15 bin TL ödeme yapılıyor.

İŞ BANKASI

İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.