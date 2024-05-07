Tesla’nın Çin yapımı otomobil satışında sert düşüş

Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) Salı günü yayımladığı verilere göre, Tesla, Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 18 düşüşle 62 bin 167 adet Çin yapımı elektrikli araç sattı.

Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçların teslimatları Mart ayına göre yüzde 30,2 düştü. Tesla'nın Çin yapımı arabaları Avrupa dâhil çeşitli pazarlara ihraç ediliyor.

CPCA verilerine göre Çin'in pille çalışan elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibritler de dâhil olmak üzere yeni enerjili araç satışlarının Nisan ayında 800 bin adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yıllık yüzde 33 artış ve bir önceki aya göre yüzde 2 düşüş anlamına geliyor.

Tesla'nın en büyük rakibinde durum ne?

Tesla'nın en büyük Çinli rakibi BYD, yıllık yüzde 48,97 artışla Nisan ayında 312 bin 48 binek araç sattı.

4 yılda ilk kez oldu

Tesla, ilk çeyrekte araç teslimatlarının yaklaşık dört yıldır ilk kez düştüğünü gördü. Şirket ikinci çeyreğe, küresel işgücünün yüzde 10'undan fazlasının işten çıkarılacağını ve ABD, Çin ve Avrupa dâhil büyük pazarlarda araç fiyatlarında indirim yaptığını duyurarak başladı.

Tesla'nın Çin yapımı elektrikli araç teslimatları Şubat ayında yıllık bazda yüzde 19 oranında düşüş göstermesinin ardından Mart ayında yüzde 0,2 artmıştı. Ancak bu düşüş, Şubat ayında Çin'deki toplam elektrikli araç satışlarındaki yüzde 25'lik düşüşle birlikte gerçekleşmişti.