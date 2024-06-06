TIR’lar, karadan denize taşınıyor

SEYİR DEFTERİ - AYSEL YÜCEL

Bulgaristan’ın Schengen’e katılmasıyla bu ülkeye Türkiye’den girişte kontrollerin artırması, karayolunda aksamalar yarattı. Haftasonu sınır kapılarındaki TIR kuyrukları 30 kilometreye, araçların bekleme süreleri de 100 saate yaklaştı. Sıkıntı, yıllık yaklaşık 65 milyar dolarlık malı karayoluyla AB ülkelerine gönderen Türk ihracatçısını alternatif rotalara yöneltti. Sektör temsilcileri, karayolu yükünün, son haftalarda denize kaymaya başladığını bildiriyor.

Bulgaristan ve Romanya’nın 31 Mart’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlanmış, bu durum Türkiye’nin Avrupa’ya en önemli çıkış kapılarından olan Hamzabeyli ve Kapıkule’de çok uzun kilometrelerce TIR kuyruğuna neden olmuştu. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, “Bulgaristan Schengen’e ilk geçtiği günden bu yana kontroller artırdı. Ek gümrük memurları koydu, araçların içlerine kadar kontrol ediyorlar” dedi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilerinden aldığımız bilgiye göre, ihracat trafiğinin en yoğun olduğu hafta sonunda Bulgar sınır kapılarında TIR kuyruğunun 28 kilometreye kadar çıkarken, sınırı geçmenin 100 saate yaklaştı.

Ares Logistics Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yiğit Şenbağ, hem Bulgar sınır kapılarındaki yoğunluk hem de sürücü vizelerinde yaşanan problemlerin devam etmesi nedeniyle intermodal taşımaların son dönemde artışa geçtiğini söyledi. Şenbağ, “Yalova-Sete Ro-Ro hattını kullanarak yaptığımız taşımalarda AB’nin vize engeli ve sınır kapılarındaki TIR kuyruklarını bypass ediyoruz. Çekici ya da dorselerin sürücüsüz şekilde Ro-Ro ile Avrupa’ya taşınması ve oradaki sürücülerimiz tarafından kara yolu ile hedefe ulaştırması sayesinde operasyonlarımız ilerliyor. Avrupa’daki iştiraklerimiz, güçlü acente bağlantılarımız ve lojistik altyapımız sayesinde, yüklerimizi Sete Limanı’ndan son teslimat noktalarına ise vize sorunu olmayan sürücülerle yapıyoruz” diye konuştu.

Talay Logistics Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Altıparmak da vize ve sınır uygulamaları nedeniyle Avrupa-Türkiye arasındaki karayolu taşımalarını büyük ölçüde aksattığını belirterek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dış ticarette teslimatlarda önemli gecikmeler meydana gelince, ihracatçıların ve ithalatçıların en önemli alternatif olarak gördükleri intermodal taşımalara ilgisi de ciddi olarak arttı. aylık taşıma operasyonumuz ortalama 7 bini geçti. Günlük 350 civarında da navlun teklifi veriyoruz. Avrupa’daki şirketlerimiz, özmal araç ve ekipmanlarımız, yaygın acente bağlantılarımız sayesinde vize engelinin olumsuz etkilerini önemli oranda azaltıyoruz.”

Uluslararası ihracat taşımalarında, karayolu sınır kapılarında yaşanan sorunlar nedeniyle Ro-Ro’nun yanı sıra konteyner gemilerine de talep arttı. Medkon Lines Genel Müdürü Mahmut Işık, “Son dönemde ihracat yüklemelerinde Schengen bölgesine yönelik yük talebinde artış var” dedi.

Ro-Ro’lar 76 saatte Fransa’ya ulaşıyor

Ro-Ro şirketi DFDS yetkilileri, son dönemde ihracat taşımalarının hızlandığına dikkat çekti. DFDS, batı limanlarından Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine taşıma taşıma yapıyor. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, AB kara gümrük kapılarında yaşanan yoğunlukların tedarik zincirini ve ihracatını etkilemesi nedeniyle Ro-Ro seferleri gerçekleştiren limanların bu dönemlerde büyük önem kazandığını ifade etti. Demiryürek, “Yalova'daki limanımız sayesinde de Fransa, İtalya gibi ülkelere doğrudan sevkiyat yapılabiliyor. Türkiye'den yüklenen araçlar 76 saat gibi kısa bir sürede Fransa limanı üzerinden Fransa, İspanya, Portekiz ve Kuzey Afrika ülkelerine gönderebiliyor. Yalova Ro-Ro Limanı'ndan çekici ve şoförsüz olarak dorseleri Fransa'ya imkanı bulunuyor.

"İş dünyası vize sorunun acilen çözülmesini istiyor”

İntermodal ağırlıklı taşımacılık yapan Talay ve Ares gibi Türk lojistik şirketleri, bu dönemde iş hacimlerinin artmasına rağmen sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun Türkiye ekonomisine zarar vermesinden üzüntü duyduklarının altını çiziyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin AB ile dış ticaretinde 135 milyar dolara yakın ithal ve ihraç ürününün kara yoluyla taşındığı düşünüldüğünde, sorunun Türkiye’ye maliyetinin giderek arttığına dikkat çekiyor. Yetkililer, “Ülkemizin cari açığını düşürmek için ihracat gelirlerine ne kadar ihtiyacı olduğu da göz önüne alındığında, TIR sürücülerinin vize sorununun ve biran önce çözülmesi büyük önem taşıyor”