TİSK, 60 yaşında

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Genel Kurul öncesi 60. Kuruluş yıldönümünü ve Ortak Yarınlar sosyal sorumluluk ödülleri törenini düzenlenen gala gecesinde gerçekleştirdi. Gala gecesine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Genel Sekreter Pevrul Kavlak, ATO Başkanı Gürsel Baran, HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sendikacılar, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Gala gecesinde bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin çalışan ve girişimciler olarak büyük bir insan gücüne ulaştığını vurgulayarak, “Bugün Türkiye'nin gücü budur. Ben bu gücün en önemli unsurlarından bir tanesinin de Türkiye'nin sanayicilerinin, üreticilerinin girişimci gücü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla TİSK bir işveren kuruluşu olmasının yanında, bu üretim gücü, tecrübesi ve bilgisini bir araya getiren bir örgüttür” dedi.

Türkiye’nin üretimi, istihdamı ve ihracatı hedefleyen, kendine özgü bir ekonomik programı olduğunu ve bunun mutlaka başarıya ulaşacağını vurgulayan Vedat Bilgin, işçi ve işveren kuruluşlarının ortak bir gelecek tasarımı etrafında çalışmalarının da önem taşıdığını kaydetti.

Akkol: İşçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da “işçi-işveren” ayrımını reddettiklerini belirterek,” "Devlet ayrı, işçi kesimi ayrı, işveren ayrı gibi bir yaklaşım vardı. Biz TİSK olarak bu ayrıma inanmıyoruz, devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, girişimci bizim girişimcimiz. Özetle işçi-işveren ayrımını reddediyoruz. Her fırsatta da reddetmeye devam ediyoruz. Sadece işçi-işveren de değil, işveren kuruluşlarını da ayıran, gereksiz rekabet ettiren, birlik beraberlik ruhundan uzaklaştıran yaklaşımlara da karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

Özgür Burak Akkol, 21 üyeli bir işveren sendikası olduklarını belirterek, hem işçi kesimi, hem de diğer paydaşların tamamının daha güçlü işveren sendikaları ve konfederasyon gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. Özgür Burak Akkol, salgın dönemindeki uygulamalar, Ortak Paylaşım Platformu ve diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve bu sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Ortak Yarınlar ödülleri sahiplerini buldu

Halk oylamasının ardından ve aralarında Ateş Kara, Bülent Eczacıbaşı ve Vahap Munyar’ın da bulunduğu basın, akademi ve iş dünyasından oluşan jürinin değerlendirmesiyle Ortak Yarınlar ödülü kazananlara ödülleri verildi. Sosyal sorumluluk temelli Ortak Yarınlar ödüllerinde, her bir başvuru için Türk Eğitim Vakfı’nın Korona Kahramanları Vefa Fonuna bağış yapıldı. Ödüller de nakdi verilmedi ve bu fona bağış olarak kaydedildi. Fon, salgında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu vermek için kurulmuştu.

Ortak Yarınlar ödülerini kazananlar şöyle:

Birlikte Mümkün Ödülü: Covid-19 Türkiye Platformu: Koronavirüse Karşı Aşı ve İlaç Geliştirilmesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Siperli Maske Üretimi - Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ)

Çalışana Destek Ödülü: OYAK Doktorum - Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK). KoçAilem Kan Kardeşliği Platformu – Koç Holding

Dijitalleşme Ödülü: Akıllı Baret - Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ). Hektaş Akıllı Asistan - Hektaş Ticaret Türk A.Ş

İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülü: Güvenli Üretim Birlikte Mümkün – Erdemir. Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Sağlık Kahramanlarına Destek Ödülü: Divan Grubu Kapılarını Sağlık Çalışanlarına Açtı - Divan Grubu. Koronavirüs ile Mücadelede Yerli Tıbbi Ekipman Üretimi – Coşkunöz Holding

Topluma Destek Ödülü: Abdi İbrahim Covid-19 ile Mücadeleye Katkı Kampanyası – Abdi İbrahim İlaç. Yeşilay Danışmanlık Merkezi Covid – 19 Psikolojik Destek Hattı - Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Ortak Yarınlar Özel Ödülü: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Salgın döneminde engellilerimiz ve yaşlılarımız için seferber olan engelli ve yaşlı bakım evi çalışanları için.