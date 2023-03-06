TOKİ, mayısa kadar 200 bin konutun ihalesini yapacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve işyerini kaybeden depremzedelere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, “Şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptık. Bu hafta pazartesi-salı 10 ihale daha yapacağız. Mart sonunda 56-57 bin konutun temelini atmış olacağız. Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz” dedi.

En acilinden başlamak üzere sanayi siteleri de yapmayı planladıklarını belirten Bulut, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşüyoruz. Vatandaşın işyerlerini de yeniden yapacağız” diye konuştu. Bulut, TOKİ dışında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut’un da işin içinde olduğunu belirtti.

Yüzde 40 devlet desteği var

Devletin vatandaşına konut edindirmek için maliyetin yüzde 30-40’a yakınını sübvanse ettiğini, arsa bedellerinin de dahil olmadığını söyleyen Bulut, “Bizim maliyetlerimizin piyasadan düşük olma şansı yok. Tünel kalıp sisteminde beton-demir miktarı daha fazla… Son yıllarda konutların kalitesini özel sektördekilerin seviyesine çıkardık. Biz devlet olarak karşılayabileceği fiyattan vatandaşı ev sahibi yapıyoruz. Vatandaş kendi şartlarını bize uyduramayacağı için biz ödeme koşullarını vatandaşa göre uyarlıyoruz. Daha önceki afetlerde olduğu gibi ödeme koşullarını AFAD belirleyecektir” dedi.

Dağlara yakın arazilere öncelik

İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut, “Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor. Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri hazırdı. Hatay’da rezerv alanı yoktu, yeni belirledik.

Milli Emlak’ta bulunan araziler ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman vasfını kaybeden yerlere baktık. Dağlara yakın araziler öncelikli… Amanos dağlarına yakın yerlerde sağlam zemin var. Köylerde de farklı bir çalışma yapacağız. ‘Şehir merkezleri de TOKİ binalarıyla mı dolacak’ deniliyor. Hepsinde ayrı ayrı mimarlarla çalışılıyor. Merkezdeki binalar kentsel tasarımla şehirlerin mimarisine uygun şekilde yapılacak” açıklaması yaptı.

Üç ihale iptal edildi, fiyat aşağı geldi

İhalelerde oluşan fiyatla ilgili de bilgi veren Bulut, “İhalede gerekli rekabet sağlanmıyorsa iptal ediyoruz. Bakıyoruz, bir-iki katılım olmuş. Fiyat yüksek gelmiş. O nedenle İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da gerekli rekabet sağlanmadığına inandığımız yerlerde üç ihaleyi iptal ettik. Rekabet sağlanınca fiyat daha aşağıda geldi” diye konuştu.

500 bine yakın konut üretileceği için Türkiye’de bu işi yapabilecek hem teknik hem mali hem de ekipman olarak yeterli bütün firmaları davet edeceklerini belirten TOKİ Başkanı, “Türkiye’de iş yapan bütün firmalara burada ihtiyaç var” mesajı verdi.

Cerrahpaşa yeniden inşa edilecek

TOKİ şantiyelerinden 117 ekskavatör, 231 kamyon, 10 kırıcı, 5 tane kesicinin sahada enkaz kaldırma ve ayrıştırma işlemlerine katıldığını söyleyen Ömer Bulut, İstanbul'daki en önemli hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binalarının depreme dayanıksız çıktığı için yeniden yapılacağını, onun da ihalesinin bu hafta yapılacağını anlattı.

Küçük artçı sarsıntılar etkilemez

Türkiye’de TOKİ’nin konutlarında oturanların kendilerini güvende hissettiğini belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Biz nelere dikkat ediyoruz? Zayıf zeminlerden, fay hatlarından uzak duruyoruz. Tünel kalıp ve benzeri tasarımları uyguluyoruz. Artçı sarsıntılar insanları tedirgin ediyor ama küçük depremler her zaman oluyordu ve oralarda inşaatlar devam ediyordu. Üniversitelerden hocalar ile de bunları konuştuk. Radye temelleri yaparken, yer sarsıntılarının binaya etkisi olmaz. Tünel kalıpla dökülecek betonlarda küçük artçı sarsıntıların etki etmeyeceğini hocalar da söylüyor. Kontrollü şekilde bu binaları inşa edeceğiz. Tüm artçı sarsıntıların bitmesini beklemek teknik olarak doğru değil” dedi.

İlk Evim'de kuralar bu hafta başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın milyonlarca vatandaşın konut sahibi olabilmesi için başlattığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” kuraları çekimleri de bu hafta yeniden başlatılacak. Ömer Bulut, “Deprem nedeniyle kuralara ara vermiştik. Bu hafta kura çekimlerini yeniden başlatacağız” dedi.