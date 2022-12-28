Tüketicinin hediye tercihi bu yıl da e-ticaret oldu

Yılbaşına sayılı günler kala e-ticaretteki hareketlilik hızlandı. En çok artış ise ev dekorasyon ve hediyelik eşya kategorisinde oldu. Ağırlıklı olarak 100-250 TL’lik hediyeler tercih edilirken, bin liranın üzerindeki her 4 üründen 3’ü sevgiliye alınıyor. Sektör temsilcileri, e-ticarette yılbaşı dönemi satışlarının geçen yıla göre yüzde 110 artmasını bekliyor. Geçen yıl aralık ayında internetten banka ya da kredi kartıyla 138 milyon adet işlem yapılmıştı. Bu yıl işlem adedinin 190-200 milyon arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

“700 milyar TL ciroya ulaşacak”

E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaretteki artış sürecinin devam etmesi ve enflasyonun etkisiyle 2022 yılsonunda cironun 700 milyar TL’ye ulaşacağını öngördüklerini ifade etti. Ekmekçi, yılbaşında geçen yıla oranla cirosal olarak yüzde 110 oranında artış beklediklerini de söyledi.

Ev dekorasyon ürünleri 3.2 kat arttı

Bu yıl ev dekorasyon ürünlerinin satışlarının 3,2 kat, hediyelik eşya satışlarının 2.8 kat arttığını ifade eden IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara ise yaptığı açıklamada, “Bu sektörleri 2.5 kat artış ile Ev Tekstili ve 2.1 kat artış ile iç giyim ve aksesuar sektörü takip etti. Bu alanda hizmet veren e-ticaret siteleri, bu ay cirosal olarak en çok büyümeye sahip olacak siteler olacak gibi duruyor” diye konuştu.

Enflasyon hediye kriterlerini değiştirdi

Avantajix.com Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, her yıl yaptıkları geleneksel yılbaşı anketinde bu yıl en dikkat çeken kısmın hediye alırken kriterlerin değişmesi olduğunu açıkladı. Köseibiş, “Ankette, ihtiyaç duyulan ürün alımlarının tercih edildiği görüldü. Geçen yıllardaki anketlerde hediye alınırken bu kriter çok gerilerde kalırdı” dedi.