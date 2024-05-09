Türkiye İsrail'e ticari kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yanıt

Reuters'ın haberine göre iddialar üzerine bir Ticaret Bakanlığı kaynağı açıklama yaparak Türkiye'nin İsrail'e ihracat yasağını gevşetmesinin "söz konusu olmadığını" belirtti.

Söz konusu kaynak, "şirketlerin mevcut siparişleri üçüncü ülkeler aracılığıyla yerine getirmek için üç ay süreleri bulunduğunu" ifade etti.

Bakan Bolat: Hayal ürünü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X (Twitter) hesabından İsrailli bakan Katz'ın açıklamalarını "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."

Ankara, İsrail ile ticaret yasağını geçen hafta uygulamaya koymuştu.

Ticaret Bakanlığı'ndan 2 Mayıs gecesi yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarında 35 bin sivilin öldüğüne dikkat çekilerek, çatışmaların durdurulması için Ankara'nın çaba gösterdiği ancak İsrail hükümetinin karşılık vermediği, bunun üzerine 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandığı vurgulanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki tutumundan geri adım attığını ve İsrail'e uyguladığı ticari kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığını iddia etmişti.