Türkiye'den Yunanistan'a giden turist sayısı yüzde 47 arttı

Yunanistan Turizm Konfederasyonu (SETE) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Yunanistan'a gelen yabancı turist sayısı yükseldi

SETE'nin verilerine göre, bu dönemde Yunanistan'a giden turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artarak 2 milyon 840 milyona ulaştı.

Turizm DataBank verilerine göre, Türkiye'den Yunanistan'a giden turistlerdeki artış oranı yüzde 47,3 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle karayolu girişlerinde, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen turistlerdeki artış yüzde 50'ye kadar ulaştı.

Yunanistan'ın turizm sektöründe yaşanan bu artış, ülkenin çeşitli turizm destinasyonlarının cazibesini artırdığını gösteriyor. Bu olumlu trend, Yunanistan'ın turizm gelirlerinde önemli bir artışa işaret ediyor ve ülkenin ekonomisine olumlu katkı sağlıyor.