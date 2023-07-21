Türkiye'nin verim haritası ilk kez çizildi

Osman KILIÇ / İSTANBUL

Enerjisa Enerji, Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla, “Daha İyi Bir Gelecek” platformunun kurulmasına öncülük etti. Platformun lansman toplantısında konuşan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa Enerji’nin platforma öncülük etmesini çok anlamlı bulduğunu söyledi. İklim kriziyle ilgili konuları yalnızca tartışmak veya ilgi çekici bir slogan olarak kullanmak yerine somut adımlar atmak gerektiğini söyleyen Zaimler, “İnsanlara yol gösterecek, ilham verecek ve her şeyden önemlisi birçok değerli paydaşın katkılarıyla somut adımlar atacak olan “Daha iyi bir gelecek” platformu hepimizi çok heyecanlandırıyor. Amacımız, bu platform kanalıyla bir araya gelen tüm paydaşların ortak çalışması sonucunda, Türkiye’nin ekonomik verimliliği üzerine somut projeler inşa etmek ve bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Enerjisa Enerji olarak öncülük etmek” diye konuştu.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ise “Daha İyi Bir Gelecek” platformunun, birçok kıymetli paydaşın katkı verdiği bir yapı haline geldiğini belirterek “Bu da sorumluluğu daha da fazla hissetmemize yol açıyor. Amacımız gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir geleceğe katkı sağlamaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Kalkınma serüvenine katkı sunuyoruz”

Platformun çözüm ortağı olan IDEMA Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür ise, “Daha iyi bir gelecek için, Enerjisa Enerji, TBWA\İstanbul ve IDEMA olarak uzun soluklu bir projenin ilk adımlarını attık. Hazırladığımız Türkiye Verim Araştırması Raporu’na göre Türkiye'de işletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında kalıyor. Bu nedenle verimlilik yoluyla inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifini geliştirme alanında ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu projede; ihtiyaçları ortaya koyan araştırma tasarımı, Türkiye Verim Haritası ve Verim Raporu’nun oluşturulması, danışma kurulu koordinasyonu, ve çevrimiçi platform tasarımı alanlarında katkı sunduk. İş birliklerini sürdürerek, çevresel, ekonomik sürdürülebilirlik ve verimlilik odağında ülkemizin kalkınma serüvenine katkı sunacağımıza inanıyoruz” açıklamasına yer verdi.



Verimlilik artırmaya çalışan işletme oranı %22

Platformun ilk somut uygulaması olarak, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yayınladı. 18 farklı ilden, 12 sektörden 1.249 işletmenin katıldığı araştırmanın sektörel ve bölgesel analizlerini içeren Türkiye Verim Haritası yayına açıldı. Raporda yer alan bazı önemli bulgular şu şekilde:

• Verimlilik artırma konusunda girişimleri bulunan işletme oranı yüzde 22. Büyük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 17’ye geriliyor.

• İşletmeler verimliliğe önem veriyor ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında.

• Malzeme tasarrufu, atık azaltımı ve geri dönüşüm alanları, şirketlerin kaynak verimliliği odağında yürütmekte olduğu çalışmalarda başı çekiyor.

• Verimliliğe dair ilk müdahale alanlarından biri veri analizi yönetimi olabilir. Firmalar analiz araçlarına yatırım yapsalar da etkin veri analizi yapamıyorlar.

• Uygun finansman imkanları ve kaynak verimliliği çözümleri ile ilgili bilgilendirme sağlanması, verimliliği artıracak eylemler olarak ortaya çıkıyor.

Platformu destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlar

• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

• Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV)

• TÜBİTAK MAM

• İTÜ Enerji Enstitüsü

• Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi (IICEC)

• Enerji Verimliliği Derneği (Enver)

• Tiyatro Kooperatifleri