TÜRKONFED’den kadınlar için 'tam eşitlik' çağrısı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 Şubat 1923’te toplumsal kalkınma sürecinde kadının yeri ve önemine dikkat çekmek için düzenlediği Kadın Kongresi, 100 yıl sonra yeniden, aynı günde gerçekleşti.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş birliği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) desteğiyle gerçekleştirilen Kadın ve İktisat Kongresi’ne kamu, özel sektör ve Türkiye’nin dört bir yanından 100’ü aşkın kadın derneği başkanı ile temsilcisi de katıldı.

Kadın hakları ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların, ‘Geleceğin Türkiyesi’nin iktisat politikalarının inşası için fikir, öneri ve projelerini paylaştığı ana forumda, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar konuşma yaptı.

İkinci yüzyıla girerken taşıdığımız sorumluluğun ilk yüzyıldakinden daha fazla olduğunu söyleyen Aktar, “Zira arkamızda kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğine kavuşması ve güçlenmesi sürecinde elde ettiğimiz önemli kazanımlar kadar bir sonraki yüzyıla taşımak istemediğimiz noksanlarımız var.

Çatımız altındaki 50 kadın derneğiyle ülkenin tamamına yayılmış en kapsayıcı iş dünyası kadın gücünü temsil eden TÜRKONFED olarak, üstlendiğimiz bu sorumlulukla Türkiye Hayalimizin merkezine kadının güçlenmesini konumlandırdık. Cinsiyete dayalı fırsat eşitliğini barındırmayan hiçbir politikanın, eylem planının, kalkınma programının sürdürülebilir olamayacağının farkındayız” dedi.

“Bir kadının hikayesi yaşadığı coğrafyanın hikayesidir”

Cinsiyete dayalı fırsat eşitliği mücadelesi verenler olarak yalnızca kadın erkek fırsat eşitliğine hizmet etmediklerini vurgulayan Aktar, “İnsan hakları, bireysel özgürlükler, demokrasi, hukuk, adalete erişim, kalkınma, refah ve istihdam tüm bu mücadelenin çıktıları içinde yer alıyor. Biliyoruz ki bir kadının hikayesi yaşadığı coğrafyanın hikayesidir. Biz bu mücadele ile tüm bunları bu coğrafyada vazgeçilmez kılmak istiyoruz. Yolumuz uzun, zor ve meşakkatli olsa da bizler bir o kadar güçlü ve kararlıyız” diye konuştu.

Aktar katılımcılara, ‘İş Yerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmalarının İnşası’ raporu ve girişimci kadınların, değişen dünyanın dijitalleşmesi süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Girişimde Kadın Gücü’ projesi hakkında bilgi verdi.

“Hızlı ve etkili reformlar uygulanmalı”

“Kadının yalnızca aile kurumuna sıkıştırılmadığı bir anlayışı benimsemek ve yaşatmak için fırsat eşitliğine tam eşitlikçi bir yaklaşımla ulaşmalıyız” diyen Aktar, şöyle konuştu:

“Cinsiyete dayalı şiddete son verdiğimiz, insan haklarına dayalı çalışma prensiplerinin 81 ilimizin tamamında, her işletmesinde benimsendiğinden emin olduğumuz, iş dünyasında kadın istihdamını artırdığımız, kadınların politika yapım süreçlerine katılımını ve katkısını yerel yönetimlerden parlamentomuza kadar tüm kademelerde büyüttüğümüz bir geleceğe ulaşmamız bu çağrımızın karşılık bulmasına bağlı.

Bu çağrımız tam eşitlikçi politikaları hayata geçirecek kamuya, toplumsal cinsiyet eşitliğini söylemden eyleme eksiksiz geçirecek özel sektöre, kadınların iş dünyasındaki haklarını savunacak sendikalaradır.”