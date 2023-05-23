TUSAF Başkanı Tezcan’dan taban fiyat açıklaması

Hüseyin GÖKÇE / KKTC

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu(TUSAF) tarafından düzenlenen uluslararası un kongresinde konuşan başkan Haluk Tezcan bu yıl yağışların iyi gittiğini belirterek rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Başkan Tezcan yakında açıklanması beklenen buğday taban fiyatı için üreticiyi koruması yanı sıra sanayici içinde dengeleyici olması temennisinde bulundu. Haluk Tezcan sözleşmeli tarımın oldukça önemli olduğunun altını çizerek "kendi buğdayımızla da ihracat şampiyonluğumuzu canlandırabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Türk un sanayicisinin son 9 yıldır dünyada ihracat liderliğini elinde bulundurduğunu belirten Haluk Tezcan, içinde bulunulan konjonktürde buğdayın hiç olmadığı kadar öneme sahip olduğunu bildirdi.

Önümüzdeki 10 yıllık dönemde büyük bir su krizi beklentisi bulunduğunu söyleyen Tezcan, buğday üretimin artırılmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Burada hem sanayici hem de üreticinin önünü sözleşmeli tarımın aydınlatacağının altını çizen Tezcan, “Gıda sanayisinin vazgeçilemez bir unsur olduğu gerçeğinden yola çıkarak ilerleyen dönemlerde gıda krizinin önüne geçmek adına biz sanayiciler olarak yolumuzun Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği olduğunu biliyoruz” dedi.

“İhracat şampiyonluğunu taçlandırabiliriz”

Sözleşmeli tarımla üretime hammadde sağlanabilecek yüksek bir potansiyel bulunduğuna vurgu yapan Tezcan, “Ekim alanlarımızı genişleterek üretimimizi potansiyelimiz ölçüsüne getirebilirsek, kendi buğdayımızla da ihracat şampiyonluğumuzu taçlandırabiliriz” dedi.

Bu yıl yağışların da etkisiyle iyi bir rekolte beklendiğini ifade eden Haluk Tezcan, “Ülkemiz 20 milyon tonu geçen bir üretim gerçekleştirirse, kendi dengesini sağlamış olacaktır” şeklinde konuştu.

“Taban fiyat çiftçiyi korumalı, sanayici için de denge olmalı”

Bir süre sonra açıklanacak buğday taban fiyatının önemine işaret eden Tezcan, “2022 sezonunda açıklanan buğday alım fiyatı ve verilen prim desteği ile güçlenen üretim politikamıza ek olarak bu sezon yakın zamanda getirilen hububattaki gümrük vergisi hasat öncesi çiftçilerimizin oldukça mutlu etti. Bizde sanayiciler olarak üretimin artması dünyada ve ülkemizde yaşanan fiyat gerilemelerinden dolayı oldukça memnunuz. Devletimizin açıklayacağı bu sezonda geçerli olacak taban fiyatının da yaşanan ekonomik dalgalanmalardan çiftçimizi koruyacak ve biz sanayiciler için piyasa fiyatlarında dengeliyi bir unsur olacağını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkılarıyla süresi uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının piyasalara güven vereceğine dikkat çeken Tezcan, “Bizler sektör liderleri olarak, Dünyadaki mevcut sayısal birinciliğini devam ettirmek, Ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak adına politikalar geliştirerek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak adına beraber hareket etmeli ve iş birliklerimizi arttırmalıyız” dedi.