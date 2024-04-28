Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 28 Nisan 2024 pazar sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar netlik kazandı. Peki, bugün (28 Nisan pazar) ne sınavı var? İşte 28 Nisan 2024 pazar sınav takvimi...
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Bugün (28 Nisan pazar) ne sınavı var?
Bu hafta sonu ATA AÖF vize sınavının III. Oturumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek EKPSS ve e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca sınavları yapolacak.
28 Nisan pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS sınavı 10. 45’te, e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca sınavı ise saat 13.45’te başlayacak.
28 Nisan pazar günü gerçekleştirilecek ATA AÖF vize sınavının III. Oturumu saat 14.00 başlayacak.