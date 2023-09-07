Ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre

Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin yerli ve yabancı ajansların temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'ye ilişkin değerlendirmeleri esnasında memur zam artışlarına da değindi. Bakan Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını belirterek, "Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek. Dar gelirli kesimlerin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasının bir tek yolu var. O da enflasyonu düşük tek hanelere indirmekle olur" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da, asgari ücretin tek başına hükümetin belirlediği bir rakam olmadığını, memurlar için geçen yıl, reel olarak, ciddi artış yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, enflasyon farkının memur maaşlarına yılbaşında yansıtılacağını belirterek, "Dolayısıyla hem alacakları artış hem enflasyon farkının yansımasıyla memur maaşlarında ciddi bir artış öngörüyoruz. Bu, memur emeklilerine de yansımış olacak. Diğer emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı tabii ki dikkate alabiliriz. Bu konuda yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" diye konuştu.