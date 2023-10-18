UHKİB Başkanı Gündemir: Vergi artışı sektörü darboğaza sürükler

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, bazı tekstil ve hammadde ürünlerinde gümrük vergilerinde yapılan artışın, sektörü darboğaza sürükleyeceğini belirtti.

Özellikle sektörün üretimde kullandığı ara mal ithalatına getirilen vergi artışının hazır giyim sektörü açısından zaten sıkıntılı olan süreci daha da büyük bir sorun haline getireceğini savunan Gündemir, devamında şunları kaydetti: “Getirilen vergi artışı, bir taraftan kur baskısı sonucu artan maliyetler nedeniyle fiyat oluşturmakta zorlanan ihracatçılar için durumu daha da çıkmaza sokacaktır. Tekstil sektörünü korumaya yönelik atılan bu adımlar, hazır giyim sektörü için negatif durum oluşturacaktır. Hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun bir rekabet içinde olan yerli markalar da bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Serbest piyasa şartlarında gümrük duvarları ile koruma yapmak yerine, destek ve teşvikler ile yatırımların artırılması uluslararası rekabette firmalarımızı daha güçlü kılacaktır.”