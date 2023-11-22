Ulaştırma alanındaki bazı Ar-Ge projeleri yüzde 100'e kadar desteklenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle yürüttüğü ulaştırma alanındaki Ar-Ge projeleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.
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GÜNCELLEME
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlığın kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle ulaştırma alanında yürüttükleri Ar-Ge projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek.