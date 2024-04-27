19. İstanbul yarı maratonu yarın: Hangi yollar kapalı olacak?

Dünyanın en iyi 11, Avrupa’nın da 4 “Gold Label” yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak.

72 farklı ülkeden katılımın olduğu maratonu, toplam 14 bin kişinin bitirmesi bekleniyor. Maratonda 21’i kadın 68 elit atletse birincilik için yarışacak.

Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda “En Hızlı Yarı” sloganıyla koşulacak.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız ve Sports TV’den canlı yayınlanacak. Spor İstanbul YouTube kanalında da yarışı İngilizce anlatımla canlı izlemek mümkün olacak.

Yarı maraton Türkiye’de bir ilke daha sahne olacak

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, ülkemizde 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak.

Türkiye şampiyonluğu ve olimpiyata kota

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda “Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası”nı da içeriyor. Yarışta birinci olacak erkek ve kadın Türk atletler “2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu” unvanını alacak. Maratonda 5’i erkek 7 Türk elit atlet katılacak.

Diğer yandan İstanbul Yarı Maratonu’nda yapılacak iyi dereceler elit atletlere dünya sıralamasında Olimpiyat kotası alma şansı da sağlayabilecek. Erkeklerde halen 10 atletin Dünya Sıralaması kategorisinden Olimpiyat kotası alma şansı bulunuyor. Bugüne kadar 70 atlet Olimpiyat barajı derecesi olan 2:08:10’u geçti.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl, kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 17 erkekle, 1:08:00’ın altında olan 7 kadın atlet katılacak. İstanbul Maratonu’nun son şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo burada olacak. Eğer yarı maratonu da kazanırsa iki maratonumuzu da kazanan ilk erkek atlet olacak. Biliyorsunuz Kenyalı Ruth Chepngetich 2018’de İstanbul Maratonu’nu, 2021’de de dönemin dünya rekorunu kırıp İstanbul Yarı Maratonu’nu kazanarak kadınlarda duble yapan ilk atlet olmuştu.

Geçen yılın ikincisi (59:58) Faslı Hicham Amghar; 2019’daki 59:17’lik derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Etiyopyalı Solomon Berihu; listemizdeki 59:25 ile en iyi ikinci dereceye sahip olan Kenyalı Edmond Kipngetich, Barselona’da 59.30 ile kariyerinin en iyi derecesini koşan Etiyopyalı Dinkalem Ayele; sürpriz beklenen Kenyalı Laban Kipkemboi ve Afrikalılara rakip olması umulan Kanadalı Cameron Levins de İstanbul’da koşacak.

Kadınlarda ise geçen yıl Barselona’daki 1:05:46’lık derecesiyle yıldızı parlayan Gladys Chepkurui; ve derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Fikrte Wereta; listede derecesi en iyi olan atletler.

Start Yenikapı’dan 09.15’te verilecek

İBB Spor İstanbul organizasyonu Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda atletler, Yenikapı’dan saat 09.15’te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü’nden sonra Galata Köprüsü’nden Karaköy’e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. Sarayburnu’ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı’da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.

Maratonda binlerce görevli çalışacak

On binlerce kişinin koşacağı Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun sağlıklı bir şekilde organize edilmesi için binlerce kişi de sahada çalışacak.

Yaklaşık 500 gönüllünün destek vereceği yarı maratonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 800 güvenlik görevlisiyle alanda olacak. 350 sağlık personelinin hazır bulunacağı koşuda, diğer dış birimler ve Spor İstanbul personeliyle birlikte toplamda 2 bin 743 kişi görev yapacak.

Onlar iyilik peşinde koşacaklar

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bir yanda sportif rekabet ve bireysel meydan okumalara sahne olurken, diğer yandaysa bir yardımseverlik yarışına da vesile olacak. Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koşacak. Yarı maratonda 2020-23 arasında yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı.

Yarış günü hava durumu

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun koşulacağı 28 Nisan Pazar günü için beklenen en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık ise 18 derece olacak. Yarış günü hafif rüzgâr ve yağış olasılığı bulunuyor.

Toplam 8 milyon lira dağıtılacak

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı. Elit kadın ve erkek atletlerin birincisine 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon lira olacak. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek:

1. 15.000 Dolar

2. 10.000 Dolar

3. 8.000 Dolar

4. 6.000 Dolar

5. 5.000 Dolar

6. 4.000 Dolar

7. 3.000 Dolar

8. 2.000 Dolar

Böylece ilk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

Parkur rekoruna bonus

Yarı maratonda parkur rekoru kırılırsa bonus ödül de verilecek.

Erkekler Kategorisi:

Yarışın kazananı 59 dakika 15 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek.

Kadınlar Kategorisi:

Yarışın kazananı 1 saat 4 dakika 2 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek.

Dünya rekoruna da bonus

Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılırsa 10 bin dolar bonus verilecek.

Türk atletlere toplam 200 bin lira

Türk sporcularda kadın ve erkeklerde ilk 5’e girecek sporculara toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak. Sıralamaya göre ödüller şöyle:

1. 30.000 TL

2. 25.000 TL

3. 20.000 TL

4. 15.000 TL

5. 10.000 TL

Türk master atletlere de ödül

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda erkeklerde ve kadınlarda 11’er yaş grubunda master atletler yarışacak. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59/ 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

İlk 5’e gireceklere verilecek para ödülleri

1. 7.500 TL

2. 6.000 TL

3. 5.000 TL

4. 4.000 TL

5. 3.000 TL

100 yıllık sponsor desteğiyle

İsim sponsorluğunu bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği 19. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları One Bond, Züber, Tchibo, MG, Saf, Fomilk, Hamidiye, Kanyon, teknoloji sponsoru SoundCore ve medya sponsoru Karnaval’ın katkılarıyla yapılacak.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun parkuruna ait teknik bilgiler dahil olmak üzere diğer tüm detaylara yarışın resmî web sitesi https://istanbulyarimaratonu.com/ üzerinden de ulaşılabilecek.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul yarı maratonu yarış programı

04.30: Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08.00: 10K Yarış Başlangıcı

08.30: 10K Şampiyonunun Tahmini Yarışı Bitiriş Zamanı

09.15: Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

09.30: 10K Yarışının Sona Ermesi

10.15: 21K Şampiyonunun Tahmini Yarışı Bitiriş Zamanı

10.45: Ödül Töreni

10.50: Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Balat)

11.45: Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Sirkeci)

12.40: 21K Yarışının Sona Ermesi

13.00: Yaş Grupları Ödül Töreni

13.30: Yenikapı’nın Trafiğe Açılması

İstanbul yarı maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu parkurunda 28 Nisa Pazar günü 04.30-13.00 bazı Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapalı olacak yollar:

YENİKAPI-KUMKAPI-SARAYBURNU-CANKURTARAN-SİRKECİ-AHIRKAPI

Kennedy Caddesi

ÇATLADIKAPI-KARAKÖY

Ferruh Kayha Sokak, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Tersane Caddesi

EMİNÖNÜ-UNKAPANI- CİBALİ-BALAT-AYVANSARAY-UNKAPANI

Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi, Atatürk Köprüsü, Ayvansaray Caddesi, Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak,Mürselpaşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı,Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı, Yavuz Sinan Camii Sokak

KÜÇÜKPAZAR-EMİNÖNÜ-SİRKECİ

Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi, Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak, Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi

SARAYBURNU-CANKURTARAN-AHIRKAPI-KUMKAPI-YENİKAPI

Gülhane Parkı Sahil Girişi, Ahırkapı Caddesi, Kalyon Otel Restorant, Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak, Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi