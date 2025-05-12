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Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
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Yılmaz Özdil hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından duyurdu. Erdinç, "Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı" dedi.

Yılmaz Özdil ne demişti?

Özdil sosyal medyada “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” paylaşımı yapmıştı.

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