Mart araştırması: 'Pahalılık' ve 'enflasyon' her kesimin ortak endişesi

BESTİ KARALAR/ANKARA

TÜSİAD’ın açıklamaları ve ardından ifadeye çağrılması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, İBB’ye yönelik başlatılan yargı süreci ve "Terörsüz Türkiye" hedefi ile ekonomik gelişmeleri de kapsayan araştırma sonuçları, GENAR’ın Mart 2025 Türkiye Raporu’nda yer aldı. İlginç sonuçların çıktığı araştırmada, toplumun ortak sorunu olarak enflasyon ve pahalılık öne çıktı. Araştırmada MHP seçmeninin İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna inanmaması dikkat çekti. Raporda öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Halkın 3’te 2’si ekonomi yönetimine güvenmiyor

Ortak endişenin enflasyon ve pahalılık olarak belirlendiği raporda, enflasyon ve pahalılık en önemli ekonomik sorunlar olarak öne çıktı. İşsizlik ile yanlış ekonomik politikalarının uygulanması, katılımcılar tarafından önemli sorunlar arasında sayılmakla beraber enflasyon ve pahalılık her kesimde ortak endişe kaynağı olarak gösterildi. Araştırmada katılımcılar en popüler yatırım aracı olarak altını işaret etti. Ekonomiye yönetimine güven sorusuna katılımcıların yüzde 26,1’inin “hiç güvenmiyorum”, yüzde 41,2’nin ise “güvenmiyorum” yanıtlarını vermesi; ekonomi yönetimine güvende soruna işaret ederken “güveniyorum” diyenlerin oranı yüzde 13, “çok güveniyorum” diyenlerin oranını ise %1,2’de kaldı.

“Halka dokunamayan bir seçkinler kulübü”

Araştırmada, TÜSİAD Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ın Hükümete yönelik eleştirileri ve ardından ifadeye çağrılmaları da soruldu. Buna göre; toplumda TÜSİAD’ın ticaret ve ekonomiye katkısına dair net bir kanaatin oluşmadığı, özellikle gençler, düşük ve orta gelirli gruplar ile yükseköğrenim görmüş bireyler arasında TÜSİAD’ın etkisine yönelik daha eleştirel bir bakış açısı bulunduğu dikkat çekti. Araştırmaya yanıt verenler, TÜSİAD’ın kurumsal iletişimini güçlendiremediğini ve kendisine atfedilen toplumsal algıları değiştirebilecek bir sonuç elde edemediğini düşünüyor. Kamuoyunun büyük bir bölümü TÜSİAD’ın, halka yeterince dokunamayan bir seçkinler kulübü olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Sadece AK Parti seçmeni sahte olduğuna inanıyor

Raporda Türkiye toplumumun en önemli gündem maddesinin ekonomi ve pahalılık olmasın rağmen, kamuoyunda en çok tartışılan ve toplumun çeşitli kesimlerinde ses getiren en önemli konunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmalar olduğuna yer verildi. Araştırmada İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna inan AK Parti seçmenin sayısı yüzde 43,2, inanmayan 24,1 fikir bildirmeyen ise 32,7, CHP ise sahte olduğuna inanların oranı 8,1 iken inanmayanların oranı ise 84,2 olarak yansıdı. MHP seçmeni ise İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu