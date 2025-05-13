ABD ile Çin anlaştı, emtiada tansiyon düştü

EVRİM KÜÇÜK

ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret gerilimin son bulması için önemli adımlar atıldı. İki ülke, gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu durum küresel ekonomi için büyük bir hamle olarak değerlendiriliyor ve piyasalarda tansiyonun düşmesini sağladı. Ekonomi üzerindeki baskının hafiflemesine yardımcı olması beklenen anlaşma sonrasında enerji ve sanayi metallerinin fiyatı yükseldi. Güvenli liman talebinin azalmasıyla altın ise afalladı.

ABD vergiyi %30’a çekti Çin %125’ten %10’a indirdi

Washington ve Pekin yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, karşılıklı gümrük vergilerinde 90 gün boyunca geçici bir indirim uygulanacağı duyuruldu. Anlaşma kapsamında Çin, ABD’den ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini yüzde 10’a indirdi. ABD’de Çin'den gelen ürünlerde geçerli olan yüzde 145'lik yüksek vergi oranı yüzde 30'a indirildi.

Bakır, alüminyum, çinko anlaşmadan memnun

Ticaret gerginliklerinin azalması emtia piyasalarına ivme kazandırdı. Bakır ve diğer endüstriyel metaller haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Comex bakır vadeli işlemleri dün yaklaşık yüzde 1 artarak pound başına 4,65 dolara çıktı Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 ay vadeli bakırın tonu da yüzde 1 kazançla 9.542 dolara yükseldi. Diğer metallere bakıldığında alüminyum yüzde 1.7 primle 2.459, çinko yüzde 1.5 artışla 2.690 dolara çıktı. Kurşun fiyatlarına yüzde 0.8 eklendi ve fiyat 2.000 dolara dayandı. Nikelin tonu arz fazlasına bağlı olarak daha sakin kaldı ve yüzde 0.2 artışla 15.840 dolara çıktı. Kalay ise yüzde 1.5 değer kazanıp 32.360 dolardan işlem gördü.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği önemli ölçüde azalsa da, önlemin 90 gün boyunca geçerli olacağı ve nihai tarife düzeyinin ne olacağı konusunda sorular devam ediyor. Belirsizlik hala yüksek ve emtia piyasalarında oynaklığın yüksek kalması muhtemel.

Petrol, ticaret gerginliğinin azalmasıyla değer kazandı

Enerji piyasaları da anlaşmaya yukarı yönlü tepki verdi. Brent ham petrol vadeli işlemleri dün varil başına 66 dolara doğru tırmanarak iki haftalık zirveye ulaştı, Günlük kazanç yüzde 3 civarında oldu. WTI’ın kazancı yüzde 3’ün üzerine çıktı ve varil fiyatı 63 doları aştı. ABD ve İran arasındaki son görüşme turu da her iki tarafın daha fazla görüşme ve müzakere konusunda anlaşmasıyla sonuçlandı.

Altında %3 afallama

Ticari gerginliğin azalması altına satış getirdi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 3 düşerek ons başına 3.220 dolara geriledi ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. Bunun nedeni, ABD ve Çin’in büyük bir gümrük vergisi indirimi haberinin ardından yatırımcı güveninin iyileşmesi ve güvenli liman varlıklarına olan talebin azalmasıydı. Doların değer kazanması, sarı metalin güvenli liman statüsü etkiledi. Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes de risk algısını destekledi ve altın fiyatlarını baskıladı. Bu arada, Fed’in geçen hafta artan enflasyon ve işgücü piyasası riskleri konusunda uyarmasının ardından, Başkan Powell’ın gümrük vergisiyle ilgili belirsizliğe yanıt olarak önleyici bir faiz indirimi yapmamasıyla, getiri sağlamayan metal ek baskıyla karşı karşıya kaldı.

Yine de altın bu yıl şu ana kadar yüzde 20’den fazla yükseldi ve Trump’ın öngörülemeyen ticaret politikası 2025’te şu ana kadar altın için temel itici güç oldu.

Gümüş altından daha yumuşak tepki verdi

Gümüş altına göre daha ılımlı tepki verdi. Güvenli liman talebinin azalmasına karşın endüstriyel kimliğinden destek alan gümüş yüzde 1 civarında düşüşle ons başına 32.3 dolara geriledi.

Tarım tarafında soya fasulyesi kazançlı çıktı

ABD’nin ticaret açığını azaltmaya faydası olması beklenen anlaşmaya soya fasulyesi de olumu tepki gösterdi. Chicago’da fiyatlar yüzde 1 dolayında artışla kile başına 10.58 dolara yükseldi. Buğday ve mısır fiyatları ise arz-talep beklentilerine bağlı kalıp değer kaybetti.