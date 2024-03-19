Verimlilik artıracak enerji projelerine 1.5 milyon hibe

Mehmet KAYA- ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayicilerin enerji verimliliğine yönelik projelerine faiz veya hibe şeklinde destek verdiği programda yeni başvurular 15 Nisan’dan itibaren alınmaya başlanacak. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı’nın 2024 uygulamasında öngörülen yatırım bedeli 3 milyon lira ve üzeri olan aynı zamanda geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan proje başvuruları kabul edilecek. Proje başına yatırım bedelinin yüzde 30’u kadar, en fazla 1,5 milyon TL hibe desteği sağlanabilecek. Proje başvuruları https://evdes. enerji.gov.tr üzerinden, Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları formatına göre yapılacak.

Sanayi kuruluşları için anlık asgari 250 kW, ısı enerjisinde proje başına anlık asgari 750 kW birim enerji tasarrufu sağlayan; elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi ve/veya değişken hızlı uygulamalara geçilmesi, atık ısı geri kazanımı, otomasyon projeleri kabul edilecek. Bina ve hizmet sektöründe ise yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan hastaneler, alışveriş merkezleri ve otellerin mevcut durumuna göre en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayacak şekilde, merkezi soğutmanın verimlisiyle değiştirilmesi, toprak ve su kaynaklı ısı pompası projeleriyle başvurabilecek.

Yıllık 1,1 milyar TL’ye karşılık gelen tasarrufa ulaşıldı

Destek programına yönelik olarak yazılı bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “VAP destekleri ile dijital uygulamalar ve yeni teknolojilerin kullanımını artıracağız. Sanayimizin yeşil dönüşümünü destekliyoruz.” Mesajını verdi. Bakan Bayraktar, 2009’dan bu yana programın yürütüldüğünü hatırlatarak, fan, pompa, kazan, fırın, basınçlı hava sistemleri, buhar kapanları, elektrik motorları gibi verimsiz ekipmanların değişimine destek verildiğini vurguladı.

Programa katılmak isteyen firmaların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veri tabanına kayıt olarak enerji tüketim bildirimlerini girmeleri, sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirmeleri ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Bakanlık açıklamasında, VAP programından bugüne kadar 550 verimlilik projesine 139 milyon TL destek sağlandığı ve bunun sonucunda yıllık 1,1 milyar TL’ye karşılık gelen tasarrufa ulaşıldığı belirtildi. Sağlanan bu verimliliğin yıllık 513 milyon kilogram karbondioksit eşdeğeri emisyon salımının önüne geçildiği kaydedildi.