Yabancı yatırımcı hisse satışına devam etti

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 4,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları 0,2 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) alımları 11,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları ise 3,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar..

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 22 milyar 660,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 126,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 817,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 460,4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 68,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.