Net uluslararası rezervler 21 yıl sonra ilk kez ekside

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), net uluslararası rezervleri 18 Mayıs ile biten haftada 1 Şubat 2002’den sonra ilk kez negatife döndü. Verilere göre net uluslararası rezervler -151.3 milyon dolara geriledi. 12 Mayıs haftasında net uluslararası rezervler 2.33 milyar dolar seviyesindeydi. Bu bir haftada yaklaşık 2.5 milyar dolarlık net uluslararası rezerv kaybının yaşandığına işaret ediyor. Geçen hafta döviz kurları da yukarı yönlü seyrini sürdürmüş Merkez Bankası da kur korumalı mevduat için ek dönüşüm hedefini devreye almıştı.

Yılbaşından bu yana kayıp 27.7 milyar dolar

Merkez Bankası’nın 2002 başında hesaplamaya başladığı net uluslararası rezervleri ilk 5 hafta negatif olmuş sonrasında ise pozitif tarafa geçmişti. 18 Mayıs 2023 haftasında -151.3 milyon dolara inen net uluslararası rezervlerde bundan önceki son negatif rakam 1 Şubat 2002 tarihinde -2.03 milyar dolar seviyesinde idi. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri seçimlerin ilk turundan önceki haftada da 4.45 milyar dolar ile keskin bir düşüş kaydetmişti. Net uluslararası rezervler yılın başından beri geçen 20 haftanın 14'ünde geriledi. Yıl başından bu yana net rezervlerdeki toplam düşüş 27.7 milyar doları buldu. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi geçen hafta -60.3 milyar dolara geriledi 12 Mayıs haftasında -57.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası toplam rezervleri ise 18 Mayıs haftasında 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon dolar seviyesinden 101 milyar 590 milyon dolara indi. TCMB verilerine göre, 12 Mayıs haftasında 60 milyar 412 milyon dolar olan döviz rezervleri, 18 Mayıs ile sona eren haftada 58 milyar 825 milyon dolara düştü. Altın rezervleri 44 milyar 312 milyon dolardan, 42 milyar 765 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece toplam rezervler 105 milyar 127 milyon dolar seviyesindeyken, 101 milyar 590 milyon dolar seviyesine indi.