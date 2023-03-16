Yeni tesisle borun katma değeri artırılacak

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Mart’ta Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete geçiyor. Söz konusu tesisle, dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de borun katma değerinin artırılması planlanıyor.

Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019’da temeli atılan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

“2 yıl üst üstte bor ihracatında rekor kırdık”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda Türkiye’nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini anımsatan Dönmez, “Şimdi bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üst üstte bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünü artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız.” dedi.

Tesisin yapım aşamasında pandemide oluşan tedarik sıkıntısına rağmen hız kesmediklerini vurgulayan Dönmez, böylesine stratejik bir tesisin Türkiye’ye katkısının maddiyatın ötesinde olduğunu vurguladı.

Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Dönmez, “Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor.” diye konuştu.

Dünya genelinde Rusya, Çin, ABD ve Almanya’dan sonra Türkiye’nin de bor karbür üreten ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Dönmez, bu ürünle Türkiye’nin madencilikte bir üst lige çıktığını aktardı.

Bakan Dönmez, Kütahya Emet’te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.