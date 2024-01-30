Yeni yılın ilk ayında borsa yatırımcısına kazandırdı

Geçen yılın sonunda dalgalı bir seyir gösteren Borsa İstanbul endeksleri yıla güçlü başladı. 29 Ocak saat 11 itibariyle BİST100 endeksinin yüzde 13,3 nominal yükseliş sağlamış olması yüzde 6 civarı gelmesi beklenen ocak ayı tüketici enflasyonuna karşılık da yatırımcısına reel olarak yüzde 6,86 kazandırıyor.

Yeni yıl TL varlıklar için dalgalı başladı. Türk Lirası dolar ve Euro karşısında değer kaybederken tahvil faizleri yükseldi, Borsa İstanbul endeksleri yabancının da katılımıyla hızlı hareket etti. TL mevduat faizleri ise geçen yılın son ayını arar hale geldi. Piyasanın yüzde 6-6,5 civarında beklediği tüketici enflasyonuna karşı bu yılın ilk ayında tasarruflarını borsa endeksleri dışında değerlendiren yatırımcılar reel olarak kayıpta.

Bitcoin en fazla kaybettiren

29 Ocak saat 11:00 itibariyle dolar/ TL’de yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 2,97 seviyesinde. Şayet tüketici enflasyonu yüzde 6 seviyesinde açıklanırsa yatırımcı nominal olarak yüzde 2,97 kazanmış olsa da enflasyon nedeniyle yüzde 3’e yakın kayıp yaşayabilecekler. Gram altın dolar/ TL’deki yükselişe rağmen ons altın fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle yılbaşından bu yana yüzde 1,11 yükseldi. Bu da yüzde 6 olması tahmin edilen tüketici enflasyonu karşısında gram altın yatırımcısının yüzde 4,62 reel kayıp yaşaması muhtemel. Euro/ dolar paritesinde doların güçlenmesi nedeniyle yaşanan gerileme Euro/TL’nin de yılbaşından bu yana sadece yüzde 0,45 yükselmesine yol açtı. Bu da Euro yatırımcısının yüzde 6 tahmin edilen ocak ayı tüketici enflasyonu nedeniyle yüzde 5,23 reel kayıp yaşadığını gösteriyor.



Bitcoin yatırımcısı ise tüm tasarruf sahipleri arasında reel olarak en fazla kayıp yaşayacak. 29 Ocak saat 11 itibariyle Bitcoin fiyatları bu yıl yüzde 1,10 geriledi. Gerilemenin yanı sıra bir de tüketici enflasyonundan arındırıldığında Bitcoin yatırımcısının reel olarak kaybı yüzde 6,7 kayıp yaşayacağını ortaya koyuyor.

BİST100’de reel getiri yüzde 7,88

Geçen yılın son ayını dalgalı geçiren, 2023’ün tamamında sadece yüzde 64,77 olan tüketici enflasyonuna karşılık yüzde 35,6 yükseliş sağlayarak yatırımcısına reel olarak kayıp yaşatan BİST100 endeksi ise yıla hızlı başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 13,28 yükselen BİST100 endeksi yüzde 6 gelmesi tahmin edilen enflasyona rağmen yatırımcının reel olarak yüzde 6,86 kazandığını gösteriyor. Sadece BİST100 endeksi değil diğer borsa endeksleri de yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yabancının gelişinin ayak sesleri ve uluslararası kurumlardan gelen pozitif raporlarla yılın ilk haftalarına yükselen bankacılık endeksi geçen hafta gelen olumsuz raporlar nedeniyle yükselişine ara verse de yılbaşından bu yana yüzde 10,35 nominal getiri sağladı.

En hızlı endeks halka arz endeksi

7 Aralık 2023’ten bu yana yeni izin çıkmayan halka arzlarda ise yine geçen yılın son ayında yaşanan sıkıntılar yerini pozitif bir seyre bırakmış görünüyor. Halka arz endeksi bu yılbaşından bu yana yüzde 26,24 nominal yükselişe imza atarak diğer tüm endekslerden daha iyi bir performansa imza attı. Halka arz endeksinin ardından yine geçen yılı kayıpla kapatan turizm endeksi de yüzde 26,02 yükselişle ikinci en iyi performansı gösteren endeks olmayı başardı. İletişim endeksi de yıla hızlı başlayan endekslerden nominal getiri yılbaşından bu yana yüzde 24,63. Spor endeksi geçen yıl da öne çıkmıştı bu yıl da pozitif seyrini sürdürüyor. Yılın ilk ayındaki nominal getiri yüzde 19,31 seviyesinde.

Tüm endeksler enflasyonu yeniyor

Teknoloji endeksinde yüzde 19,21, elektrik endeksinde yüzde 19,06, ticaret endeksinde yüzde 18,77, hizmetler endeksinde yüzde 18,6, BİST100 dışı endekslerde yüzde 17,9, ulaştırma endeksinde yüzde 17,9, holdingler endeksinde yüzde 15,56, metal eşya endeksinde yüzde 15,09, sigortacılık endeksinde yüzde 14,88, çiçeği burnunda BİST500 endeksi ise yüzde 14,39 yükselişe imza attı.



Mali endeks yüzde 14,3, madencilik endeksi yüzde 14,2, BİST50 ve BİST30 ise yüzde 13,68 ile yüzde 13,33 yükseliş yaşarken sanayi yüzde 10,78, gıda yüzde 10,99, tekstil yüzde 12,25 yükselişler yaşadı. En düşük nominal yükseliş yüzde 8,54 ve yüzde 6,88 ile kimya endekslerinde olsa da yine yüzde 6 olması tahmin edilen tüketici enflasyonundan daha iyi bir performans göstermeyi başardı.

Piyasa Katılımcıları Anketinde yüzde 5,41

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ocak ayı için tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 5,41 olurken, piyasa uzmanlarının beklentileri yüzde 6-6,5 arasında değişim gösteriyor. Öte yandan Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) ocak ayı verilerine göre ise aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,98 oldu. Anket katılımcıları enflasyon beklentilerini, 2024 yıl sonu ve 2025 yıl sonu için sırasıyla yüzde 50,43 ve yüzde 34,87 olarak ifade etti.

2023 sonu hisse varlıkları 1.22 puan azaldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre 2022 Aralık’ta yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içinde hisse senedi yatırımcısının payı yüzde 12,72 seviyesinde iken 2023 Aralık sonunda bu oran yüzde 11,5’e geriledi. Bir yılda yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları arasında hisse senedinin payı 1.22 puan geriledi. Buna karşılık TL mevduatın payı 2022 Aralık sonunda yüzde 32,1 iken 2023 Aralık sonunda yüzde 37,62’ye yükseldi. Bu da TL mevduatın payının 5.52 puan arttığını gösterdi. Döviz mevduatının payı 2022 Aralık sonunda yüzde 24,87 iken Aralık 2023’te 22,91’e geriledi ve 1.96 puanlık kayıp yaşandı. Bunun yanı sıra yurtiçi yerleşiklerin Eurobond yatırımları hem kamu hem de özelde artış gösterdi.

Bu yıl 316 bin 452 yatırımcı hisseden çıktı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 29 Aralık 2023 itibariyle 7 milyon 653 bin 30 olan hisse senedi yatırımcı sayısı 26 Ocak sonunda ise 7 milyon 336 bin 578’e geriledi. Bu yılbaşından itibaren 316 bin 452 yatırımcının hisse senedi piyasasında artık yer almadığını gösteriyor. 13 Aralık 2023’te hisse senedi yatırımcısı 8 milyon 601 bin 632 ile rekor seviyeyi görmüştü. Bu zirveden 26 Ocak sonuna kadar ise 1 milyon 265 bin 54 yatırımcı kaybı yaşandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar çoğunluğu halka arz yatırımcısı olan yeni yatırımcıların en son aralık ortasındaki talep toplamanın ardından yakınları için açtığı hesapları kapattığını hatırlatarak bu nedenle yeni halka arz olmadığı için yatırımcı sayısında azalma yaşandığını dile getirdi. Uzmanlar yeni halka arz olana kadar da yatırımcı sayısında gerilemenin süreceği tahmininde bulundu.