Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, 3,2 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2024 yılı Mart ayı ‘Finansal Piyasa Özet Verileri’ni açıkladı. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gibi kaynaklardan derleyerek hazırladığı Finansal Piyasa Özet Verilerine göre, 2023 yılı sonunda 2,6 trilyon lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 artarak 3 trilyon 210 milyar liraya çıktı.

Mart sonu itibarıyla yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 802 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 408 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait. Veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının son bir yılda yüzde 95,1 oranında büyüdüğünü ortaya koydu. TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarında da hem yıllık hem de üç aylık bazda hızlı bir büyüme yaşandı.

Yerli yatırımcının finansal varlıkları 24,5 trilyon lirayı aştı

TSPB’nin verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yüzde 8,4 artarak 24 trilyon 510 milyar liraya ulaştı. Geçen yılsonu itibarıyla 8 trilyon 506 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 düşerek 8 trilyon 220 milyar liraya geriledi. 2023 yılı sonunda 5 trilyon 179 milyar lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesabı (DTH) varlıkları ise 2024 yılı Mart sonu itibarıyla yüzde 14,4 artışla 5 trilyon 924 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları da yılın ilk çeyreğinde 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 11 artarak 4 trilyon 535 milyar liraya çıktı.

Toplam finansal varlıklardaki payı artıyor

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde bu yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme ise özel sektör eurobond varlıklarında yaşandı. Bu yılın ilk üç ayında yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 38,3 artarak 604 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 13,1 artarak 1 trilyon 663 milyar liraya çıktı. TSPB verilerine göre, 2023 yılı Mart sonu itibarıyla yüzde 41,4 olan yerli yatırımcılara ait; pay senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri ve varantlardan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 42,3’e çıktı.

Yatırımcı sayısı yeniden artışa geçti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 2024 yılı Mart ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”, yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin şubat ve mart ayında yeniden artışa geçtiğini ortaya koydu. 2023 yılı Ekim sonu itibarıyla 8 milyon 556 bine ulaşarak rekor kıran pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı sonrasında düşüşe geçerek 2024 yılı Ocak ayı sonunda, 7 milyon 267 bine geriledi. Verilere göre, halka arzların da etkisiyle son iki ayda pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı yaklaşık 950 bin artarak Mart sonunda 8 milyon 216 bine ulaştı.

Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarında hızlı artış

TSPB 2024 yılı Mart ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”, yabancı yatırımcıların (yurtdışı yerleşikler) finansal varlıklarının bu yılın ilk çeyreğinde 465 milyar lira (yüzde 18,1) arttığını gösteriyor. 2023 yılı sonunda 2 trilyon 574 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 2024 yılı Mart sonu itibarıyla 3 trilyon 39 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları Mart 2023 – Mart 2024 döneminde ise yüzde 135,8 oranında büyüme kaydetti. Veriler göre, geçen yıl sonu itibarıyla 1 trilyon 557 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, ilk üç ayda yüzde 23,1 artarak 2024 yılı Mart sonu itibarıyla 1 trilyon 917 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları son bir yılda ise yüzde 194,6 oranında büyüdü.

Geçen yılsonu itibarıyla 289,2 milyar lira olan yabancı yatırımcıların TL mevduatları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artarak yaklaşık 340 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde döviz tevdiat hesapları ise yüzde 7,5 artarak 672,3 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların kıymetli maden depo hesapları varlıkları yüzde 24,5 artarken, devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise 0,7 küçüldü.

9 şirketin halka arzı gerçekleşti

Şirketlerin sermaye piyasalarına olan ilgisi de artarak devam ediyor. TSPB verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında 9 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu halka arzlar dolayısıyla şirketlere 18,4 milyar lira kaynak sağlandı. TSPB verileri, bu yılın ilk üç ayında ayrıca sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sermaye piyasalarından, 10,7 milyar lira finansman sağladığını ortaya koydu.