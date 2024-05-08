Yılda %20 büyüme ile yetinen yönetici yaklaşımı geride kaldı

Hadan Sema CEYLAN

Hızla değişen dünyanın yöneticilerin de girişimci olması gerektiği bir çağ başlattığını söyleyen Fiba Grubu Kurucusu Hüsnü Özyeğin, “Profesyonel yöneticileri girişimci olmaya ikna ediyorum. Yılda yüzde 20 büyüme ile yetinen yönetici yaklaşımı geride kaldı” dedi.

Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, üst yöneticilerin sadece yüzde 10-yüzde 20 büyüme ile yetindiği dönemlerin geride kaldığını belirterek, “Dünya hızla değişiyor. İşletmelerin aynı yapı ile rekabet etme şansı yok. Ben uzun yıllar profesyonel yöneticilik yapmış başarılı iş liderlerini buluyor ve onları girişimci olmaya ikna ediyorum. Bunu ‘Bireysel sermaye girişimi’ olarak adlandırıyorum” diyerek yeni dönemin, yöneticileri de girişimci yapma devri olduğunu söyledi.

Girişimci Kurumlar Platformu (GKP), Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde ve Fiba Holding ana sponsorluğunda Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı’nın ikincisini düzenledi. CVC Bosphorus’24 adıyla gerçekleştirilen toplantının “Birlikte yatırım yap, birlikte güçlü ol” başlığı altında yeni trendler tartışıldı.

“İş Dünyasında Girişimcilik” başlıklı toplantının ilk panelinde konuşan Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, “Girişimciler, piyasayı dolaşıp, iş fikirlerini yatırımcılarla anlatarak sermaye bulmaya çalışıyorlar. Girişimcilere yatırım sağlayacak insanlarda da, kurumlarda da benzer bir bakış açışı var. Oysaki bambaşka bir yaklaşımla daha sağlıklı yol alınabilir. Bu konuda farklı bir yöntem izliyorum. Uzun yıllar profesyonel yöneticilik yapmış başarılı iş liderlerini buluyor ve onları girişimci olmaya ikna ediyorum. Bunu ‘bireysel sermaye girişimi’ olarak adlandırıyorum” diye konuştu. Özyeğin, “Dünya çok hızlı değişiyor. Yüzde 10-yüzde 20 büyüme ile yetinen yönetici yaklaşımı geride kaldı. Devir yöneticilerin de girişimci olma devri” dedi.

"Üniversitelerin dış dünyayla özdeşleşmesi lazım"

Eğitimin önemine dikkat çeken Özyeğin, 15 yıl önce Özyeğin Üniversitesini kurduklarını hatırlatarak, “Üniversitemizin geldiği noktadan çok memnunum. Çünkü sonsuza kadar yaşayacak bir kurum. 1638’de Harvard, 2 bin paund’luk bir bağışla kuruldu. Bugün geldiği noktayı biliyoruz. Üniversitelerin dış dünyayla özdeşleşmesi lazım. Geleceğin meslekleri hiç konuşulmuyor. Türkiye’de ilk girişimcilik lisans programını biz başlattık. Önümüzdeki yıl ‘Yapay Zeka ve Veri Analitiği’ için dört yıllık lisans programı başlatacağız. 9 bin 900 öğrencimiz var, yüzde 18’i yabancı” diye konuştu.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert de panelde, “Fibabanka olarak hem girişimlerin finansal ihtiyacına cevap veriyor hem de bilgi ve tecrübe birikimimizle büyüme süreçlerine destek oluyoruz. Biliyoruz ki, konu girişimlere sermaye desteği vermekle son bulmuyor. Hedefimiz; Türkiye’den global çapta büyük oyuncular çıkarmak. Bunun yolu da kurumsal girişim sermayesi (Corporate Venture Capital-CV) şirketlerinin güç birliği yapmasından geçiyor” dedi.

Her üç girişimden biri kurumlardan

Toplantıyı düzenleyen Girişimci Kurumlar Platformu’nun Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elgin de bir sunum yaparak, Türkiye’de 2023 sonu itibarıyla 83 kurumsal girişim sermayesi şirketi olduğunu söyledi. Elgin, “Her 3 yatırımdan birini kurumlar gerçekleştiriyor. Yatırım miktarına bakıldığında da tüm yatırımların yaklaşık yarısının kurum fonlarından geldiği görülüyor. Bu nedenle kurumsal girişim sermayelerini artık bir yardımcı aktör değil, ana aktör. Girişimler de kurumlarla birlikte çalışmayı öğrenmeli” dedi.

Girişimci Kurumlar Platformu üyeleri

Vestel Ventures, Anadolu Efes, Eczacıbaşı, Enerjisa, Enterprise, Aygaz, Doğuş Otomotiv, Kastamonu, Neohub, Sodexo, Fibabanka, Teknosa, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası.