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Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak

Yarın, Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon raporu açıklanacak ve yıl sonu enflasyon tahminleri ortaya çıkacak. Sunumu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacak.

Haber Merkezi
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Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak
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Yarın saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İdare Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısı ile Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'yi tanıtacak.

Karahan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

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