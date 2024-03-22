Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Şubat 2024 döneminde 215,09 milyar yuan (yaklaşık 30,29 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azaldı.

Çin'de, 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.