Tesla Model Y Standart ve Performance fiyatı ne kadar? Yeni Tesla ne zaman satışa çıkacak

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye’de şu ana kadar sadece tek bir model satıyordu. Tesla sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ülkemizde sadece Model Y’yi satın alabiliyordu. Ancak son dönemde yurt dışında uygun fiyatlı araçlara odaklanan Tesla, yenilenen Model Y’yi Türkiye’ye getireceğini de açıkladı.

Peki güncel Tesla fiyatları ne kadar oldu; Tesla Model Y Standart, Performance fiyatı ve satışa çıkacağı tarihler…

TESLA MODEL Y STANDART VE PERFORMANCE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tesla Model Y Türkiye’de iki yeni versiyonla satışa çıkıyor: Performance ve Yeni Model Y Standard. Marka, hem yüksek performans arayanlara hem de daha uygun fiyatlı elektrikli SUV isteyenlere hitap etmeyi hedefliyor.

Satış takvimi:

- Model Y Performance: 20 Kasım Perşembe, 18.30

- Yeni Model Y Standard: 21 Kasım Cuma, 18.30

MODEL Y STANDART - MODEL Y PERFORMANCE FİYATLARI

Model Y Performance (Berlin-Brandenburg üretimi), serinin en güçlü versiyonu olarak geliyor. 460 bg güç, 0-100 km/s 3,5 sn ve 580 km WLTP menzil sunuyor. Bunun yanında aerodinamik tamponlar, 21 inç jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve karbon fiber spoyler dış tasarımı öne çıkarırken; iç mekânda karbon kaplamalar, elektrikli bacak uzatma destekli koltuklar ve 16 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 4.418.400 TL olarak açıklandı. İlk teslimatlar ise kasım sonu gerçekleşecek.

Öte yandan Yeni Model Y Standard ise verimlilik ve erişilebilir fiyatı öne alıyor. 534 km’ye varan menzil ve 100 km’de 13,1 kWh tüketim değerleriyle sınıfında iddialı. Yumuşak dokulu dayanıklı kumaş koltuklar, standart Autopilot ve OTA (uzaktan güncelleme) desteği sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.349.300 TL olarak açıklanırken, Teslimatlar aralık ortası gerçekleşecek.