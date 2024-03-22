Altın fonlarına son 10 ayın en yüksek sermaye girişi

Altına yatırım akışı sürerken ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), değerli metalin tüm zamanların zirvesinde işlem görmesi ve yatırımcıların nakit benzerleri ve hisse senetlerinden fon çekmesiyle Çarşamba gününe kadar olan haftada altına yatırım akışının neredeyse bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Altın fonlarına 1,1 milyar dolar ile Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek miktarda sermaye girişinin olduğu 20 Mart haftasında, global tahvil fonlarına 5,4 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

BoFA’nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 20 Mart haftasında, global hisse senedi fonlarından 21,2 milyar dolar çıktı. ABD hisse senedi fonlarından da 22 milyar dolar ile Aralık 2022'den bu yana görülen en yüksek miktarda sermaye çıkışı gerçekleşti.

Kripto fonlarından 100 milyon dolar çıkarken, nakit fonlandan sermaye çıkışı 61,2 milyar dolar ile Ekim 2023'ten bu yana görülen en yüksek miktar ulaştı.