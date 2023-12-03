Dev bankadan 2024 petrol tahmini
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Brent ham petrolünün 2024 yılında 80-100 dolar aralığında olmasını bekliyor.
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Goldman Sachs, 2024 yılına ilişkin petrol tahminini açıkladı. OPEC+'nın 2024 ilk çeyrekteki ek kesintileri hakkında yorum yapan Goldman Sachs, "Aralık 2024 Brent tahmini olan 93 dolar için riskleri hala ılımlı bir şekilde aşağı yönlü olarak görüyoruz" dedi.
Goldman Sachs, güçlü talep büyümesi, ABD arz artışındaki yavaşlama ve düşük OPEC arzının Brent'i 2024'te 80-100 dolar aralığında tutmasını beklediğini ifade etti.